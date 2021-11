Conselho dos Direitos da Mulher possui novas entidades representantes da sociedade civil

Definitivamente Várzea Grande, a segunda maior cidade de Mato Grosso, está sendo e vai continuar como cenário de diversos eventos esportivos do Estado e do Brasil.

Depois de sediar a final da Supercopa de Vôlei Masculino e a etapa do Campeonato Mato-grossense de Motocross, a cidade entrou na rota de mais um grande evento esportivo e se torna passagem obrigatória para o Rally Ecológico que acontece neste mês e ter sua chegada final em Várzea Grande.

Os participantes do Rally Ecológico se reunirão no dia 13 (sábado) para o ‘Hot-Day’, uma espécie de ‘esquenta’ para o grande dia de competições. O encontro, que acontece a uma semana da largada da 13ª Edição da prova de regularidade mais tradicional de Mato Grosso, está marcado para o Posto San Remo/Shell, na Avenida Dom Orlando Chaves – em frente à policlínica do Cristo Rei, das 10 às 14h.

“Esporte é vida, saúde, movimenta diversos setores da economia gerando emprego e renda e promove a integração entre as pessoas, por isso vamos continuar investindo e permitindo que muitas pessoas despertem o interesse e possam se tornar profissionais do esporte”, disse o prefeito de Várzea Grande, o emedebista Kalil Baracat.

O Hot Day será marcado pelo famoso churrasco de ‘Costelão’, mas será uma grande oportunidade para que pilotos e navegadores tenham acesso às informações sobre a prova, num bate papo amistoso com os membros da comissão organizadora, em clima de confraternização. Também será a oportunidade dos carros passarem por uma rápida vistoria técnica e até realizarem a troca de óleo no ‘Lubs Day’.

No Hot Day também serão distribuídas mudas de árvores nativas, em parceria com o Juvam. “É uma oportunidade de mantermos o contato direto com os participantes, antes do curso de navegação, no dia 18, e a entrega dos kits, no dia 19. Estão todos convidados”, disse Luiz Galvan, diretor geral do evento e presidente do Sportsmotor Clube de Automobilismo.

PROGRAMAÇÃO – Galvan destacou que além do encontro do dia 13, todas as 90 equipes inscritas até agora devem participar do Brieffing do dia 18, às 19h, no auditório do Grupo Gazeta de Comunicação. No dia seguinte (19) as equipes receberão os kits no Posto Morada Shell/Morada do Ouro, das 19h às 22h. A largada acontece a partir das 8h do dia 20 (sábado), na Orla do Porto, em Cuiabá, em frente à Peixaria Lacerda Grill, para 180 Km de trilhas, com passagem pelos municípios de Várzea Grande e Nossa Senhora do Livramento. Este ano, pela primeira vez a chegada será na ‘Cidade Industrial’.