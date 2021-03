Conselho Estadual de Defesa do Consumidor define nova secretaria executiva

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT) informa que o atendimento presencial será suspenso, a partir da próxima segunda-feira (22.03), em 43 municípios do Estado que se encontram com risco muito alto e alto de contágio do novo coronavírus, conforme o Boletim Informativo n° 375 da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) divulgado na quinta-feira (18.03) com o panorama da situação epidemiológica da Covid-19 em Mato Grosso.

O documento mostra, na página 10, que 22 municípios estão com classificação de risco muito alta para o coronavírus. São eles: Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Campo Novo do Parecis, Campo Verde, Cláudia, Cuiabá, Diamantino, Guarantã do Norte, Juara, Lucas do Rio Verde, Matupá, Nova Mutum, Peixoto de Azevedo, Poconé, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sinop, Sorriso, Tangará da Serra e Várzea Grande.

Outras 21 cidades estão classificadas com risco alto para a contaminação do coronavírus. São elas: Alto Taquari, Aripuanã, Brasnorte, Canarana, Carlinda, Chapada dos Guimarães, Colniza, Figueirópolis D’Oeste, Itaúba, Marcelândia, Nova Canaã do Norte, Paranatinga, Planalto da Serra, Santa Cruz do Xingu, Santa Rita do Trivelato, São Félix do Araguaia, Sapezal, Tabaporã, Tapurah, Vila Bela da Santíssima Trindade e Vila Rica.

A suspensão será pelos próximos 15 dias, podendo este prazo ser revisto a qualquer momento. Nessas cidades também serão suspensas, temporariamente, a realização de prova teórica e prova prática de direção para evitar a aglomeração de pessoas.

Os cidadãos que estavam com atendimento presencial agendado para as próximas duas semanas nas unidades do Detran-MT nessas cidades serão contactados pela autarquia e reagendados quando o atendimento voltar.

O Detran-MT ressalta que nas demais cidades que estão com a classificação moderada e baixa de contágio do novo coronavírus o atendimento presencial será mantido, com agendamento prévio, que deve ser feito pelo site do Detran (www.detran.mt.gov.br).

Medidas de prevenção

Para atender ao público com maior segurança, o Detran-MT está seguindo todas as recomendações dos órgãos de saúde no enfrentamento a Covid-19, como assepsia, uso de máscaras e luvas, termômetros digitais para auferir a temperatura corporal, uso de álcool 70% e distanciamento mínimo de 1,5 metro visando reduzir os riscos de propagação do vírus.

O órgão reforça ainda que conta com diversos serviços online, disponíveis no site oficial (www.detran.mt.gov.br) e no aplicativo MT Cidadão, que pode ser baixado em aparelhos celulares com sistema Android e IOS.

Os serviços disponíveis são: emissão do Licenciamento do veículo, renovação da CNH, segunda via da CNH, solicitação de troca de CNH provisória para definitiva, consulta a informações de veículo; consulta a informações de condutor; consulta ao resultado recurso de infração; validador de documentos; consulta a valores e taxas de serviços; extrato de multa do Detran; Permissão Internacional para Dirigir (PID) e emissão de débitos de veículos.

Todos os serviços relacionados acima podem ser feitos 24 horas por dia, sem a necessidade de deslocamento do usuário a qualquer unidade da autarquia.