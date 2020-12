Conselho Estadual de Educação aprova Documento de Referência Curricular para Mato Grosso; entenda

Para celebrar a chegada do Natal, a Polícia Militar presenteará 65 crianças com brinquedos na tarde de terça – feira (22.12), a partir das 16h, na sede do Comando Geral da PM. A ação social faz parte da Operação Natal Feliz e conta com a parceria do Governo do Estado e do Corpo de Bombeiros Militar (CBM).

O evento será realizado no pátio do Quartel Geral da PM e oferecerá doces, brincadeiras e a presença animada de personagens natalinos, palhaço tapioca e mascotes da instituição militar para animar a semana de Natal de diversas crianças que são assistidas pelo Instituto Santa Terezinha e Sagrada Face, do bairro Jardim Florianópolis, em Cuiabá.

Lançada no dia 1º dezembro pela PM e CBM, a campanha de arrecadação de brinquedos mobilizou policiais, bombeiros, empresários e pessoas da sociedade civil a doarem presentes à crianças carentes em todo o Estado.

A Operação Natal Feliz conta com a parceria da campanha do Governo do Estado “Vem ser mais solidário” que ajuda famílias em vulnerabilidade social a garantir os presentes dos filhos e ter uma ceia de natal por meio da entrega de cestas básicas.



Serviço

Operação Natal Feliz entregará brinquedos à 65 crianças nesta terça(22)

Data : Terça-feira, 22 de dezembro

Local: Sede do Comando Geral da PM;Avenida Historiador Rubens de Mendonça, bairro Novo Paraíso, em Cuiabá

Horário : 16h

Orientações: uso obrigatório de máscara