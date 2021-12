Conselho homenageia personalidades que lutam pela defesa dos direitos das pessoas com deficiência em MT

O Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Conede), vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), promoveu a terceira edição do Prêmio Maria Auxiliadora (Dodora). O objetivo foi homenagear, promover e dar visibilidade às pessoas que através dos seus trabalhos e ações lutam e promovem a defesa dos direitos das pessoas com deficiência no Estado de Mato Grosso. O evento foi realizado no auditório da Controladoria Geral do Estado, em Cuiabá, na quinta-feira (16.12).

Na ocasião, a superintendente Estadual de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência, Taís Augusta de Paula, destacou a importância das ações em prol da acessibilidade e a garantia de defesa dos direitos e Dignidade Humana da pessoa com deficiência.

O nome emprestado ao Prêmio é uma homenagem a Maria Auxiliadora Grisolia Mendes, conhecida como Dodora, que se tornou deficiente após o agravamento do quadro de artrite reumatóide e teve importante influência para a criação do primeiro espaço de atendimento de habilitação e reabilitação para atender pessoas com deficiência no Centro Oeste e Norte do Brasil, o Centro de Reabilitação Dom Aquino Correa.

“Dodora foi uma mulher deficiente, que mesmo em uma cadeira de rodas não deixou de fazer a diferença na vida das pessoas”, contou a superintendente.

Um dos homenageados, o prefeito de Vila Bela de Santíssima Trindade, Jacob André Bringsken, agradeceu o reconhecimento. “Para mim é uma honra muito grande receber essa premiação por aquilo que a gente faz naturalmente. A gente aprende a servir as pessoas e eu espero, ainda, contribuir muito mais”.

Também homenageada pela premiação, Sirlei Araújo de Faria, fundadora e presidente da Associação Nativo, que atende mais de 200 crianças com deficiência no município de Várzea Grande com serviços de equoterapia, celebrou a condecoração. “Estar aqui é uma grande honra que vou levar para a vida inteira. As pessoas com deficiência precisam de muito apoio e a gente trabalha sem esperar receber nada em troca.”

Também estiveram presentes Kelly Cristina, presidente do Conede; Kennedy Dias, secretário adjunto de Direitos Humanos da Setasc; Marilu Monteiro, secretária executiva dos conselhos estaduais da Setasc; e Mário Lúcio Guimarães, secretário-adjunto da Pessoa com Deficiência do município de Cuiabá.

A celebração contou ainda com uma apresentação de dança organizada pelos alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). O fim do evento foi animado pela banda “Os Bengalas” do Instituto dos Cegos de Cuiabá que apresentaram canções do rasqueado cuiabano.

Os premiados:

Júlia Ulrich Alves de Souza – IN MEMORIAN – Foi presidente da Associação do Síndrome de Down – ADSMT, conselheira do CES-MT e presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado. O prêmio foi recebido pelo Sr. Heron Alves de Souza.

Jacob André Bringsken – Prefeito de Vila Bela da Santíssima Trindade, município que recebeu a primeira edição descentralizada da Semana Estadual da Pessoa com Deficiência. O objetivo do evento é promover a conscientização e, principalmente, a promoção da inclusão social, em defesa dos direitos das pessoas com deficiência.

Keli Cristina Ramos de Oliveira- Presidente da Associação de Mato-grossenses cegos – AMC.

Silvia Cristina Nogueira Artal – Conselheira do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado, CONEDE-MT e presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE.

Sirlei Araújo de Faria- Presidente da Associação Nativo, conselheira do Conselho Municipal da Criança e Adolescente de Várzea Grande – CMDCA e do Conselho Municipal do Direito da pessoa com Deficiência de Várzea Grande – CMDPD.

Tiburcia Siqueira Faria – Conselheira de Administração da Federação das Associações Pestalozzi do Estado de Mato Grosso – FEAPEMAT.