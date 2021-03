Consórcio para compra de vacinas tem adesão de 649 prefeituras

As lideranças do movimento municipalista vão se reunir com o Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello para tratar do programa de vacinação. O presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios-AMM, Neurilan Fraga, que também integra o Conselho Político da Confederação Nacional de Municípios-CNM, será o representante da região Centro Oeste, na reunião com o Ministro da Saúde, marcada para esta quinta-feira, 4 de março de forma virtual. A escolha foi realizada durante a reunião do Conselho ocorrida ontem, com a participação dos dirigentes das entidades estaduais e o presidente Confederação, Glademir Aroldi.

Da AMM – O objetivo da reunião com Pazuello é discutir a aquisição e distribuição de novas vacinas para os municípios em todo o país. As lideranças de cada Estado vão buscar uma ação efetiva para que possam ser disponibilizadas vacinas suficiente para a população por meio do Programa Nacional de Imunização, sem que nenhuma região fique de fora no processo de enfrentamento da pandemia da Covid-19, que se agrava em todos as regiões do país.

O movimento municipalista vem cobrando uma definição mais rápida do Governo Federal em relação à vacinação em todos os municípios brasileiros. Depois de ouvir as demandas das lideranças de cada Estado, o presidente da CNM, construiu a pauta para a agenda com o Ministro da Saúde. Os presidentes das estaduais vão apresentar as demandas prioritárias em relação à vacinação.

Conforme o projeto aprovado no Congresso Nacional, já definido pelo Senado, faltando apenas a votação na Câmara, os estados e os municípios poderão adquirir as vacinas em larga escala. As empresas também poderão comprar as vacinas para imunizar os seus funcionários, mas terá de comprar a mesma quantidade e doar para os postos de saúde da rede pública. Isto poderá ocorrer mais a frente, quando chegar a quarta fase da vacinação no país.

As lideranças municipalistas acreditam que a vacinação poderá evoluir de forma mais rápida. O presidente da CNM, ressaltou a importância da distribuição das doses, serem feitas por meio do Programa Nacional de Imunização do Governo Federal, para evitar um conflito federativo. A capacidade de aquisição de doses vacina pode chegar a 30 milhões, através do Instituto Butantã e da Fiocruz. As vacinas mais procuradas são as da Pfizer, Sputinik e Covasim.

A Confederação Nacional de Municípios, vem buscando um alinhamento de todo o processo de distribuição com o Ministério da Saúde para que a população dos municípios mais distantes seja igualmente imunizada. “As reuniões com as lideranças de cada região, são cada vez mais frequentes. O municipalismo forte se faz com a participação de todos”, assinalou Aroldi.