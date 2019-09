Consórcio Regional de Saúde Sul inaugura nova sede em Rondonópolis

Foto: JLSIQUEIRA / ALMT

Em comemoração ao Dia Nacional do Idoso, o deputado estadual João Batista (Pros), homenageou o público da melhor idade, em sessão solene realizada na manhã de sexta-feira (27), no plenário das deliberações deputado Renê Barbour, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT).

Durante o discurso de abertura, João Batista que é presidente da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Amparo à Criança, ao Adolescente e ao Idoso na ALMT, destacou os trabalhos realizados no parlamento em defesa dos direitos da pessoa idosa. “É necessário preparar uma legislação para que os idosos possam ter uma vida mais digna, mais humana, com respeito, dignidade e os direitos garantidos na constituição”, ponderou o parlamentar.

A professora Mariza Beatriz, presidente da secretaria estadual dos idosos, do Partido Republicano da Ordem Social (Pros), foi escolhida para falar em nome dos homenageados. "Para mim é uma honra homenagear aqueles que já contribuíram muito para a sociedade. Sou imensamente grata pela iniciativa do deputado João Batista, em promover a celebração deste encontro. Ser idoso é ensinar aos jovens que a vida vale a pena e que a juventude também vai envelhecer. Os jovens de hoje, são os idosos de amanhã”, ressaltou Mariza.

Outra homenageada na solenidade, Márcia Gebara, coordenadora geral de Política de Envelhecimento Ativo e Saudável, lembrou o público sobre a importância de promover ações efetivas com base no Estatuto do Idoso e fortalecer os conselhos de direitos a pessoa idosa.

“Quero destacar a importância da mobilização dos gestores para a promoção de políticas públicas para a população idosa. Ressalto também a necessidade de trabalhar na orientação da promoção do envelhecimento ativo e saudável, da pessoa idosa”, considerou Márcia.

Confira a lista de homenageados na sessão solene:

Voluntários e apoiadores dos grupos da 3ª idade: Sr. Thiago Pedroso Calaça Sra. Divina Silva Araújo Queiroz Ator Weber Fraga – Comadre Sebastiana Sr. Roberto de Oliveira Lucialdo Sr. Paulo Ribeiro Duarte Vereador Edmir Xavier Sr. Everson Sanchez Parra Profª Marcia Gebara Sra. Gisela Simona Viana de Souza Sr. Joacir Roberto Cesar Silva Sra. Roseane Oliveira Lima Sra. Madalena Ribeiro Carvalho Sra. Sandra Andreia Ribeiro Vaz Sr. Alex da Silva Lara Sra. Jusçelina Soares do Rosário Sra. Daise Maria de Arruda Souza Sr. Dr. Daisaku Ikeda Sr. João Garcia Caramori Junior Sr. Antenor Vilela Velasco Sra. Suely Benedita Soares Lara Sra. Mariza Beatriz de Souza Sra. Sebastiana Pereira Alves Sra. Eliane de Lara Ferreira de Souza Sra. Benedita Ribeiro da Cruz Sra. Rosimeire Ritter Sra. Valcilene Silva Oliveira Lima Sr. Mário Sergio Ceni Sr. Inácio Pereira Sra. Lucivani Luiz Pereira Raimondi Sra. Maria Dovirges de Menezes Sr. Júlio Marques de Oliveira Sr. Benedito Morais da Silva Sr. Adolfo Grassi de Oliveira Sr. Karluf Rondon Borralho Sra. Lilia Suely Alves dos Santos Sr. Claudiney Oliveira Vieira Sr. Samuel Rodrigues de Oliveira Sr. Jeronimo Luís Barbosa Urei Sr. Francisco Belmondes Bentinho Sr. Isandir Rezende Sr. Leonardo Tapajós Sr. Marcio Mendes Sr. Itamar Lima da Silva Sr. Lúcio Ferreira Sra. Ana Maria da Costa Moreira Sr. Luciano Souza de Arruda Sra. Ivone Norberto

Idosos Homenageados Sra. Maria Silva Araújo Sra. Francineide Barros Sra. Euraides Gomes Santana Sr. Décio Honorato Santana Sra. Maria Catarina Silveira da Silva Sr. Marciano Roberto de Souza Sra. Luzia Fernandes do Carmo Sra. Solange Maria Campos Enore Sra. Janice Bruno Neves Sra. Grinaldina Alves Pereira Sra. Lineth Silva Muller Leal Sr. Gregório Fernandes Pedroso Sra. Noelia Ferreira de Souza Sra. Lucinda de Figueiredo Sra. Cleide Miranda de Oliveira Sra. Lucimar Antônia Rodrigues Sra. Antônia Moraes Araújo Sra. Josefina Glorinha da Cruz Sra. Albina Evangelista de Souza Sra. Margarida Maria da Silva Sra. Lucide Bonfim Albernaz Sra. Marlene Luzia C. Pereira Costa Sra. Rosinha Rodrigues de Jesus Sra. Joana Aparecida dos Santos Sra. Cidália Vieira Cabral Sr. Izaias de Souza Brito Sr. Bartolomeu Ferreira Reis Sr. Benedito Borralho Dias Sra. Maria Helena de Figueiredo Sr. Joaquim Paes Martins Sra. Cleonice Gonçalves Padilha Sra. Maria dos Anjos Feitoza Sra. Maria José do Carmo Gonçalves Sra. Rosalina Pereira do Nascimento Sra. Benedita Padilha Gonçalves Sra. Maria Benedita Padilha Sr. Orivaldo da Silva Albuquerque Sr. Emílio Pinto da Silva