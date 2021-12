Construção de nova avenida na região Leste avança para a etapa de pavimentação

A emoção marcou a entrega aos moradores do bairro Jardim Tropical, das obras de revitalização da Praça Gustavo Henrique Hortolani (Gugu), na última sexta-feira (10). Esta foi a 15ª praça entregue pela gestão Emanuel Pinheiro neste ano e homenageia o Gugu, morto em 2013, aos 15 anos, em decorrência de uma meningite. A família, amigos e moradores compareceram ao evento que contou com a presença de secretários municipais, vereadores e lideranças comunitárias.

A praça, localizada na Avenida General Mello, foi completamente revitalizada e conta agora com academia ao ar livre, playground, bancos e lixeiras, pista de caminhada, e iluminação de LED. Além disso, a Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb) também executou no local os serviços de pintura e jardinagem.

O prefeito Emanuel Pinheiro, emocionado, falou sobre o pleito da família, que ganhou o apoio do vereador Chico 2000, do secretário Wanderlucio Rodrigues, do vice-prefeito de Cuiabá, Jose Roberto Stopa e da comunidade que queria realizar um sonho – de ver a praça revitalizada -, e prestar uma homenagem ao Gugu. “Esta é uma das avenidas mais movimentadas da cidade num dos bairros mais tradicionais de Cuiabá. Hoje estamos homenageando uma criança, no começo da vida, um contraste com a praça do Italiano, inaugurada também aqui no bairro, uma homenagem aos meus tios Carmindo e Elizete. Famílias dignas e honradas que se dedicaram e se dedicam a esse bairro e a essa cidade”, destacou o prefeito Emanuel Pinheiro, lembrando a união da família do Gugu, a solidariedade dos amigos e da comunidade, e a história da praça.

O vice-prefeito José Roberto Stopa, disse que o momento era de muita emoção. “Esse é um momento de emoção, pela história das duas praças, ambas sonhadas pela comunidade. A Praça Central, do Italiano, coincidentemente, onde moravam os tios do prefeito Emanuel Pinheiro. Isso me marcou muito, e agora a praça do Gugu, que foi pensada pelo seu avô Delfino, topógrafo e um dos primeiros moradores desse bairro. São duas praças que homenageiam pessoas especiais. É Isso que dá sentido a gestão, ouvir a população e respeitar o sentimento dos cuiabanos”, disse o vice-prefeito, José Roberto Stopa.

O diretor da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), Wanderlucio Rodrigues disse que esta foi mais uma missão dada pelo prefeito e cumprida, concretizar a indicação do vereador Chico 2000, que assumiu o compromisso com a família e a comunidade. “Mais um trabalho conjunto entre a Limpurb e a Secretaria de Serviços Urbanos e Secretaria de Obras. Uma linda praça com todos os equipamentos para atender a comunidade e uma homenagem que emocionou a todos”.

O vereador Chico 2000, autor da emenda que possibilitou a revitalização da praça do Gugu, lembrou a vida da família nas proximidades da praça onde Gugu plantou pés de pequi e brincava com os amigos. “Gugu foi um menino bondoso, educado e preocupado com todos a sua volta. Essa homenagem é mais um gesto de carinho e reconhecimento. Agora a praça que fez parte da vida desse menino manterá sua memória viva”, disse o vereador Chico 2000.

O presidente da Associação de Moradores do Bairro Jardim Tropical, Marco Aurélio Ribeiro falou da emoção em participar do evento. Lembrou a história da família Delfino, uma das primeiras moradoras do bairro e avós de Gugu e do envolvimento de todos na concretização do projeto. “A gestão humanizada do prefeito Emanuel Pinheiro mais uma vez com sensibilidade, atende aos anseios da população, com essa bela praça em homenagem

Michelly Delfino, mãe do Gugu, falou em nome da família. “Tenho muito a agradecer. Não era isso que eu queria. Mas foi graças a ideia da minha amiga Deise, mãe de um dos melhores amigo do meu filho, estamos realizando esse sonho, de uma praça bonita, que vai beneficiar minha família, mas a comunidade. Jamais vou esquecer vocês, que contribuíram para que esse sonho pudesse se realizar”, disse emocionada.

Após o descerramento da placa, família, amigos e a comunidade soltaram dezenas de balões brancos em homenagem a Gustavo Henrique Hortonali.