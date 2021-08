Consultora em amamentação oferece palestra sobre amamentação a gestantes e puérperas atendidas em UBS do bairro Pedra 90 neste sábado (21)

Para ter a entrada no circo Kroner é necessário doar dois quilos de alimento não perecível

A Câmara Municipal de Cuiabá, através da Sala da Mulher Maria Nazareth Hahn, firmou uma parceria com o Circo Kroner em prol da campanha “Boa Ação é Doação”. Quem doar dois quilos de alimento ganhará um ingresso para acompanhar o espetáculo.

A promoção é válida até o dia 24 de setembro e os ingressos são apenas para as apresentações que acontecem de terça a sexta-feira, às 20h30, no Parque de Exposições de Cuiabá.

A campanha “Boa Ação é Doação” visa arrecadar alimentos para atender as famílias que estão em situação de vulnerabilidade social. As doações devem ser feitas, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na Sala da Mulher.

“Ficamos muito felizes com essa parceria, desde já quero agradecer o circo. Você doa fazendo uma boa ação e ainda ganha o ingresso para assistir um lindo espetáculo”, comentou a primeira-dama do Legislativo, Amabila Camargo.

Segundo a coordenadora da Sala da Mulher, Thamires Rondon, essa parceria irá “oferecer cultura e lazer para a sociedade, além de ajudar diversas famílias”.

Com as atividades suspensas desde o começo da pandemia do corona vírus, o circo retornou as apresentações oficialmente na sexta-feira (19.08), seguindo todas as medidas de biossegurança previstas no decreto 8.561.

“A nossa alegria é enorme, quero ver o público novamente sorrindo, as crianças batendo palma. Pode ter certeza de que quem participar da campanha terá a oportunidade de assistir os espetáculos lúdicos do circo”, disse o apresentador e diretor artístico do circo, Geovane Brascuper.

Para mais informações pelo telefone (65) 3617-1569 ou pelo e-mail: saladamulher@camaracuiaba.mt.gov.br