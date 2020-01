Consumidores podem aderir à tarifa branca em 2020; entenda como funciona

Com 123 projetos inscritos, o Edital Estevão de Mendonça de Literatura Mato-grossense superou as expectativas de participação. “Tivemos 96 obras literárias inscritas, mais 27 propostas de fomento à leitura. Estamos muito satisfeitos, principalmente por saber da importância dessa ação para o fortalecimento da produção literária e o acesso aos livros em Mato Grosso. A equipe de habilitação e avaliação terá muito trabalho pela frente, e nosso compromisso é continuar o processo com transparência e correção até o resultado final”, destaca o secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), Allan Kardec Benitez.

Ao todo, serão contemplados 30 projetos, com um investimento de R$ 600 mil da Secel. O prêmio será dividido entre 15 projetos de literatura, nas categorias poesia, juvenil, infantil, revelação e prosa (inclui romance, conto, crônica, peça teatral e novela) e mais 15 projetos de fomento à leitura (contador de história, mediador de leitura, formação de mediadores e oficina literária).

Em uma avaliação prévia das inscrições, a organização do edital percebeu que houve uma significativa participação dos municípios do interior, principalmente nos projetos de fomento à leitura. “Especificamente em relação aos projetos de mediação de leitura, era um anseio das bibliotecas públicas ampliarmos as ações referentes à categoria. E esse edital trouxe um incentivo a mais para esses trabalhos de pequeno porte, mas que causam grande impacto na vida das pessoas”, ressalta a coordenadora do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, Waldineia Almeida.

Ela acrescenta a importância do edital para fomentar e multiplicar essas ações isoladas, que, nas comunidades onde são desenvolvidas, são fundamentais para a formação do hábito de leitura entre os cidadãos. “Nem sempre são projetos com visibilidade, mas que fazem uma grande diferença na vida daquelas pessoas. Assim, o Estado está cumprindo seu papel de fomentar a produção literária e a leitura, ao mesmo tempo em que promove o encontro entre o leitor e o seu livro”, complementa Waldineia.

Vale lembrar que o edital prevê a descentralização dos recursos, de modo que 60% das propostas premiadas deverão ser de escritores, artistas e produtores de municípios do interior do Estado. Os outros 40% serão distribuídos entre os municípios da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá (Cuiabá, Várzea Grande, Nossa Senhora do Livramento e Santo Antônio de Leverger).

As inscrições foram encerradas no dia 10 de janeiro. Após a inscrição, os processos passam agora para a fase de habilitação, prevendo os critérios de documentação exigidos no edital, e depois a etapa de avaliação dos trabalhos por uma comissão técnica de seleção. Esta comissão será composta por profissionais de reconhecido mérito e competência no meio literário, acadêmico e cultural, com representantes da Secel e de instituições de ensino superior. Pelo cronograma, o resultado final será divulgado em 06 de março de 2020.

Todos as informações referentes ao edital estão publicadas e disponíveis no site www.cultura.mt.gov.br/editais.

