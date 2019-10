Contas da Prefeitura de Alto Boa Vista recebem parecer favorável à aprovação

Assunto:CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL

Ineresado principal:PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

JAQUELINE JACOBSEN

CONSELHEIRA INTEINA DETALHES DO PROCESSO INTEIRO TEOR VOTO DO RELATOR ASSISTA AO JULGAMENTO

As contas de governo da Prefeitura de Alto Boa Vista, referentes a 2018, sob a responsabilidade do prefeito Valtuir Cândido da Silva, receberam parecer prévio favorável à aprovação do Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso, com recomendações. Entre elas, que o gestor observe os prazos estabelecidos pelo TCE-MT para o envio das informações e documentos solicitados; certifique-se de que os registros nas demonstrações contábeis apresentadas na prestação de contas sejam condizentes com as informações inseridas no Sistema Aplic e, se preciso for, solicite as retificações necessárias; e ainda observe o disposto na Constituição Federal quando da abertura de créditos adicionais.

Na sessão ordinária de terça-feira (22/10), o Pleno do TCE acompanhou voto da relatora das contas de Alto Boa Vista (Processo nº167622/2018), conselheira interina Jaqueline Jacobsen, pelo parecer favorável à aprovação das contas. “A gestão do Município respeitou os limites constitucionais relacionados aos investimentos nas áreas de Saúde, Educação, Fundeb e repasses ao Legislativo, o que de fato contribui para o julgamento favorável das Contas ora analisadas”, ressaltou a conselheira relatora no voto, aprovado por unanimidade.

Segundo a relatora, quanto aos gastos com pessoal do Poder Executivo, foi destinado o equivalente a 50,82% da Receita Corrente Liquida (RCL), obedecendo assim, ao limite máximo de 54% previsto no artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Para as ações e serviços públicos de saúde houve a destinação de 20,15% da arrecadação de impostos. Na manutenção e desenvolvimento do ensino, destinou-se a quantia correspondente a 29,18% da receita legalmente prevista e, quanto aos recursos do Fundeb, tem-se a destinação de 69,10% da respectiva receita do fundo na remuneração e valorização dos profissionais do magistério, em cumprimento ao estabelecido na legislação vigente.

Além disso, os repasses efetuados pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo corresponderam a 6,71% da receita legalmente prevista, observando assim, ao limite autorizado pelo artigo 29-A da Constituição Federal de 1988.