Contas de Campo Verde e outros três municípios recebem parecer favorável do TCE-MT

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) apresentou à Comissão de Indústria, Comércio e Turismo da Assembleia Legislativa do Estado (ALMT), nesta quarta-feira (1°), o relatório conclusivo da auditoria operacional inédita no país, realizada com a finalidade de avaliar a situação da governança de gestão do turismo no estado.

Sob relatoria do conselheiro Valter Albano, o processo considera as esferas estadual e municipal e aponta de que forma os recursos podem ser aplicados, remanejados e administrados, com o intuito de subsidiar o setor com informações técnicas para contribuir na busca por aporte financeiro e desenvolvimento de políticas públicas.

“O Tribunal de Contas fez um trabalho grandioso, saindo de sua atividade mais burocrática, da fiscalização, e indo conhecer o setor do turismo, para verificar o porquê, diante de tantas potencialidades, ele é tão pequeno. Pelas mãos da nossa equipe de auditoria, pudemos trazer ao Legislativo um instrumento para estimular e cobrar do governo e das municipalidades que se estruturem melhor, que aloquem recursos e que possam fazer com que o turismo seja alavancado e tenha a dimensão das nossas potencialidades”, ressaltou o conselheiro.

Ainda segundo Albano, embora a auditoria operacional tenha caráter recomendatório, o Tribunal de Contas vai acompanhar e, no momento que aquela recomendação for valorizada, reconhecerá. “Se não, o tribunal poderá transformá-la numa auditoria de conformidade e cobrar efetivamente o porquê de não ter sido feito”.

Conforme o presidente da comissão da ALMT, deputado estadual Allan Kardec, os dados apresentados pelo TCE-MT dão segurança para que o Legislativo apresente as propostas para o setor do turismo ao Poder Executivo.

“Esse super relatório faz com que a Assembleia Legislativa se aproxime dos dados reais. O Tribunal de Contas ultrapassa seu papel fiscalizador e orientador e passa a ser um grande parceiro da Assembleia, do governo e dos municípios, com indicadores corretos da economia do turismo. É um presente para o povo mato-grossense e aos fazedores do turismo e demonstra, mais uma vez, o protagonismo do TCE-MT no estado”, destacou.

Secretário de Controle Externo de Administração Municipal do TCE-MT, Edson Reis de Souza apontou que as principais recomendações da auditoria operacional envolvem a criação de um Observatório do Turismo e do Plano Estadual de Turismo, alinhado ao Nacional, para que se verticalize o setor no estado e, aos municípios, a ampla fiscalização, para que se combata a informalidade.

Clique aqui e confira o relatório técnico conclusivo da auditoria operacional.

