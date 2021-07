Contas de gestão da Sefaz são julgadas regulares pelo TCE-MT

O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) emitiu parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo dos municípios de Barra do Bugres e Lambari D’Oeste, referentes ao exercício de 2019. Sob relatoria do conselheiro Valter Albano, os processos foram apreciados durante a sessão ordinária remota desta quinta-feira (1°).

Com relação à Lambari D’Oeste, o conselheiro destacou a ocorrência de superávit orçamentário. “Verifico também o cumprimento dos limites e percentuais legais relativos aos gastos com pessoal, repasses ao Legislativo e investimos em Educação e Saúde.”

Assim, ponderou que “as irregularidades mantidas nos autos não comprometerem os atos de governo essencias ao alcance dos limites constitucionais e legais e também ao equilíbrio das contas públicas.”

Sobre a gestão de Barra do Bugres, o relator constatou a existência de irregularidade gravíssima, relacionada ao excesso nas despesas com pessoal. Contudo, sustentou que o Tribunal decidiu garantir o equilíbrio e isonomia entre o que ocorreu com as contas do Governo do Estado, nos exercícios de 2018 e 2019, e as contas das prefeituras do mesmo período.

Diante disso, seguindo integralmente o posicionamento do Ministério Público de Contas (MPC) no primeiro caso e parcialmente no segundo, votou pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas de ambas as gestões, com recomendações e determinações. Seu voto foi acompanhado por unanimidade.

Contas de Governo

As contas anuais de governo não são julgadas pelo TCE, que avalia a gestão política dos chefes do Poder Executivo e emite um parecer prévio para auxiliar no julgamento do Poder Legislativo, este sim, responsável por aplicar eventuais sanções específicas.

