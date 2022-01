Continuam abertas as matrículas para novos alunos nas unidades educacionais localizadas nas Regionais Norte e Leste

As matrículas para novos estudantes na faixa etária de 4 a 14 anos, para as unidades educacionais da rede pública municipal de ensino localizadas nas Regionais Norte e Leste se encerram nesta quarta-feira (5), às 23:59 horas, no Portal Matrícula Web. Na quinta-feira (6) e sexta-feira (7), estarão abertas as matrículas para as unidades localizadas nas Regionais Sul e Oeste. No site da Prefeitura de Cuiabá, www.cuiaba.mt.gov.br, na página da Educação, estão listadas todas as unidades da rede, por Regionais.

Nesta etapa, a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, está disponibilizando aproximadamente 6 mil vagas para a rede pública municipal de ensino.

As matrículas são feitas somente no portal Matrícula Web, cujo link https://siged.cuiaba.mt.gov.br/matweb/login) está disponível no site da Prefeitura de Cuiabá. Não há atendimento presencial. Para atender a população e orientar quanto ao procedimento de matrícula a Secretaria Municipal de Educação, disponibilizou os telefones 0800 646 2003, e ainda os números 3645 6571, 3645 6560, 3614 4318, 3614 4313, que funcionam das 08 às 12 horas e das 14 às 18 horas.

A efetivação das matrículas nessa etapa, com a entrega de documentos nas unidades educacionais, será nos dias 10, 11 e 12/01/2022.

Passo a passo

Ao acessar o link, os pais ou responsáveis preenchem o formulário de matrícula, indicando a unidade educacional de sua escolha, dentre as listadas.

Para efetivar as matrículas, os pais ou responsáveis devem levar seus documentos pessoais e das crianças nas unidades educacionais (cópias e originais). Os documentos são CPF e RG dos pais ou responsáveis, comprovante de residência, a Certidão de Nascimento ou Partilha de Nascimento ou Protocolo de Refúgio ou, na ausência deste, a Carteira Nacional de Registro Migratório (CNRM), o cartão de vacina atualizado e, no caso de estudantes com deficiência, o laudo médico. Se a criança é beneficiária do Programa Auxilio Brasil (antigo Bolsa Família), deve ser informado à unidade educacional e entregue uma cópia do documento (extrato atualizado do último benefício).

As matrículas serão vinculadas, preferencialmente, ao CPF da mãe da criança. Os pais ou responsáveis devem, ainda, informar contatos telefônicos válidos e variados, que possibilitem uma comunicação eficaz entre a unidade educacional e a família.

SERVIÇO:

MATRÍCULA WEB: https://siged.cuiaba.mt.gov.br/matweb/login

Alunos novos da Educação Infantil (Pré Escola), na faixa etária de 4 e 5 anos e Ensino Fundamental, de 06 a 14 anos

Data: 04/01/2022 a 07/01/2022

Hora: 8h

– Dias: 04/01/2022 e 05/01/2022 – Unidades Educacionais das Regionais Norte e Leste

– Dias: 06/01/2022 e 07/01/2022 – Unidades Educacionais das Regionais Sul e Oeste

– Efetivação de matrículas nas Unidades Educacionais: 10, 11 e 12/01/2022

– Telefones para orientação e esclarecimento de dúvidas: 0800 646 2003, 3645 6571, 3645 6560, 3614 4318, 3614 4313

– Horário: das 8h às 12h e das 14h às 18h