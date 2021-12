Contribuintes com débitos fiscais ativos têm até o dia 21 para negociações com descontos de até 95%

Em 27 de novembro de 2021 o Brasil registrava 22.076.863 casos de Covid-19 e 614.186 mortes e Mato Grosso acumulava 549.051 casos e 13.745 óbitos, indicando aumento de 1,3% de casos (541.743) e 1,0% de óbitos (13.605) em cinco semanas (23 de outubro).

Observa-se nas últimas semanas a manutenção de queda dos indicadores de incidência e mortalidade por Covid-19 e ocupação de leitos no Brasil, revelando novo padrão da pandemia com menor pressão por leitos hospitalares e menor letalidade, mostrando a efetividade da campanha de vacinação, que tem, entre os seus objetivos, o de reduzir a gravidade da doença entre os vacinados. Destacamos que Mato Grosso está entre os nove estados brasileiros com maior taxa de incidência. Quanto à taxa de ocupação de leitos de UTI, Mato Grosso e Cuiabá, assim como 24 estados e 23 capitais, se encontram fora da zona de alerta (taxas inferiores a 60%), apontando para a melhora do quadro pandêmico.

Este talvez se mostre um dos cenários mais amenos desde o início da pandemia, em março de 2020, entretanto, é importante reforçar a atenção com os níveis de transmissão com a proximidade de festas e férias. É fundamental que estejamos preparados para identificar rápida e precisamente qualquer surto local ou o retorno de altas taxas de transmissão da doença, como vem acontecendo em alguns países da Europa. Acresce-se a necessidade de manutenção de algumas medidas não farmacológicas e o fortalecimento da vigilância, tendo em vista o surgimento de novas variantes, entre elas a Ômicron, que vem se mostrando com maior poder de transmissibilidade. Para tanto, é essencial buscar estratégias para o aumento da cobertura vacinal, bem como do reforço. Medidas como a exigência de passaporte de vacinação em locais públicos e a manutenção do uso de máscaras em ambientes abertos com aglomeração, ambientes públicos fechados podem impedir o recrudescimento da Covid-19.

Este é o 65º Informe Epidemiológico sobre a Covid-19, cujo objetivo é monitorar o padrão de morbidade e mortalidade e descrever as características clínicas e epidemiológicas dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave – SRAG pelo SARS-Cov-2 em residentes no município de Cuiabá. Nele apresentamos as informações desde a data da notificação do primeiro caso em Cuiabá até a 47ª Semana Epidemiológica (SE), compreendendo o período de 14 de março de 2020 a 27 de novembro de 2021.

Destaques do período de 14 de março de 2020 a 27 de novembro de 2021

– Foram registrados 114.279 casos de Covid-19 de residentes em Cuiabá, 95,7% recuperados; 9.762 internações e 3.544 mortes. Nas cinco últimas semanas (SE 43 a SE 47) foram notificados 357 casos, 34 internações e 12 óbitos.

– Nas duas últimas semanas (SE 46 e SE 47; 14 a 27 de novembro) foram notificados 62 casos, indicando redução de 63% quando comparado às duas semanas anteriores (SE 44 e SE 45; 31 de outubro a 13 de novembro) nas quais a média foi de 167 casos.

– Houve redução de 50% de internações quando comparadas as SE 46 e 47 (7 internações) com as SE 44 e 45 (14 internações).

– A média de óbitos semanais nas duas últimas semanas foi mais elevada (2,0 óbitos/semana) quando comparada à de duas semanas anteriores (1,5 óbitos/semana).

– Em 27 de novembro, comparado com dados do último informe (23 de outubro), observamos estabilidade da taxa de ocupação de leitos de UTI adulto (34,2%) e de leitos de enfermaria (2,9%). Entretanto houve redução do número de leitos de UTI adulto e aumento dos leitos de enfermaria no período. Não havia indivíduos internados em leitos de UTI infantil nesta data.

– A taxa de transmissão do vírus nas SE 46 e SE 47 foi estimada em 0,86, mantendo a tendência menor que 1,0 desde o início de setembro.

– Com o avanço da vacinação na capital cerca de 87% da população alvo (513.365) foi imunizada (2ª dose ou dose única) e entre aquelas que receberam a primeira dose, aproximadamente 79% receberam a segunda dose.