Controlador-geral participa de reunião virtual do Conselho Nacional de Controle Interno

O secretário controlador-geral do Estado de Mato Grosso, Emerson Hideki Hayashida, participa, nesta terça e quarta-feira (15 e 16/12), da 36ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci). Realizado de forma virtual, por meio da plataforma Google Meet, o encontro reúne representantes dos órgãos de controle interno de todo país para discutir os avanços e desafios na área, bem como promover o intercâmbio de práticas e conhecimentos.

Destaque para a apresentação do relatório final do projeto “Diagnóstico Nacional do Controle Interno”, realizado em parceria entre o Conaci e o Banco Mundial. O relatório trará a avaliação do grau de maturidade de auditoria interna dos órgãos de controle interno do país, com base em método internacional desenvolvido pelo Instituto de Auditores Internos (IIA) para o setor público.

A Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso (CGE-MT) foi um dos cinco órgãos de controle interno do Brasil avaliado na última edição da parceria (2019 /2020). Também foram avaliados os órgãos de auditoria interna dos estados de Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Bahia e do município de Belo Horizonte (MG).

Outro assunto da reunião técnica será a apresentação do projeto “Fortalecendo o controle interno e externo na Amazônia”, pela organização não-governamental “Transparência Internacional Brasil”.

O evento terá ainda pautas de cunho administrativo, como a eleição da nova presidência do Conselho e a definição dos estados que vão sediar as Reuniões Técnicas e o Encontro Nacional do Conaci no ano de 2021, caso seja possível realizar os eventos de forma presencial.

A 36ª Reunião Técnica do Conaci é a última do ano de 2020. O colegiado se reúne a cada três meses. A CGE-MT foi um dos estados-fundadores do Conaci, no ano de 2007.