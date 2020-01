Controladoria Geral do Município passa a atender em novo endereço

A Prefeitura de Cuiabá informa que, desde o início deste mês, a Controladoria Geral do Município (CGM) não está mais instalada no 5º andar do Palácio Alencastro. A partir de agora, os atendimentos referentes às atribuições do órgão são realizados em uma nova sede, situada na Avenida Mato Grosso, nº 453, próximo a Escola Estadual Presidente Médici.

Com a mudança de endereço, os telefones da CGM, exceto o 0800 da Ouvidoria Geral do Município (OGM), também foram alterados. Agora, todo contato via telefone passam primeiramente por uma central, que é a responsável por transferir a ligação para o setor desejado. Os números disponíveis para esse apoio ao cidadão são: 3622-4706 ou 3622-1252.

Já a Ouvidoria, que também está em funcionamento no novo prédio, continua com o 0800 645 01 56 disponível. Além disso, as demandas de sugestões, reclamações, denúncias, reivindicações e elogios relativos à prestação de serviços públicos municipais também podem ser feitas pelo Portal da Transparência.

O QUE FAZ A CGM?

A Controladoria Geral do Município é um órgão de controle interno no âmbito da administração municipal que tem a atribuição de garantir a probidade administrativa, prezando pela legalidade nos atos, contratos e convênios. Igualmente, atua na garantia da transparência pública e exerce atividades correlatas ao serviço de auditoria, inclusive as determinadas pelos órgãos de controle externo.

Endereço: Avenida Mato Grosso, nº 453.

Horário de funcionamento: Segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Telefones: 3622-4706 ou 3622-1252.