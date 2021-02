Controladoria Geral supera as expectativas de atendimento as reclamações

Legenda:

Várzea Grande inicia o ano de 2021 demonstrando efeitos positivos em relação às solicitações demandadas pelos munícipes no ano de 2020, é o que aponta o relatório técnico do Plano de Desenvolvimento Individual (PDI). O município fechou o ano com 97,49% das ações executadas, sendo que para o ano vigente (janeiro a dezembro/2020), a meta prevista pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT), no que tange ao percentual de resposta ao cidadão era de 92,49%.

O prefeito Kalil Baracat disse que a Controladoria Geral do Município conseguiu ao longo do ano, manter o controle interno dos órgãos municipais, além de dar cumprimento às ações deferidas pelo TCE, no que tange as medidas de controle de gastos públicos e a transparência na aplicação dos recursos, sem perder o foco na prevenção e combate à corrupção, bem como na promoção da ética do serviço público, da transparência e dos princípios constitucionais da administração municipal. “Essa evolução no percentual de respostas aos munícipes demonstra também melhora no desempenho administrativo e financeiro, o que tem permitido uma ampliação nos investimentos em todos os setores”, destacou.

Kalil lembrou ainda que o trabalho desenvolvido pela pasta vai muito além do papel de fiscalizar os atos administrativos da gestão municipal como um todo, mas o de servir também como ferramenta de apoio as demais secretarias, e o de garantir a população o livre acesso à informação, por meio do Portal Transparência, que se efetivou como meio de comunicação entre o cidadão e a administração pública municipal.

De acordo com o relatório de atividades, a Controladoria Geral do Município – via Ouvidoria – recebeu de janeiro a dezembro 638 demandas, destas apenas 16 tiveram respostas justificadas, para a ampliação de prazos ou prazo para execução do serviço sem data definida. Dentre as pastas que mais receberam demandas está à secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana que contabilizou 279 solicitações, destas 272 foram executadas; seguida da secretaria Saúde 91 demandas e 82 execuções e a secretaria de Gestão Fazendária que registrou 52 demandas e todas solucionadas.

A Ouvidoria Cidadã tem sido a interlocutora da população que busca atendimento e que espera por uma resposta positiva. A Ouvidora Municipal, Ivanilde Nogueira, responsável por coordenar os trabalhos da Ouvidoria Cidadã da Prefeitura de Várzea Grande, assegura que nenhuma solicitação enviada pelo usuário de serviços via Ouvidoria Cidadã fica sem resposta. “Todas as solicitações recebidas por este canal de comunicação são encaminhadas as suas secretarias de origem que definem as agendas de prioridades de acordo com os critérios de cada pasta. A secretaria de Serviços Públicos e Obras, por exemplo, destinam as segundas-feiras para realizar as ações que foram recebidas pelo órgão, durante toda a semana”.

O prefeito Kalil Baracat lembra que o Sistema implantado em Várzea Grande é interligado com o Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União – e – UOV, e a responsabilidade em atender as demandas da população é ainda maior, uma vez que a Prefeitura Municipal de Várzea Grande também é avaliada pelo órgão competente.

“Todas as determinações contidas no Termo de Ajustamento de Gestão firmado com o TCE para a adequação do Portal de Transparência, em conformidade com a Lei de Acesso a Informação, foram cumpridas. Prezamos por esse serviço por isso que a Ouvidoria Cidadã se consolidou como um canal de comunicação democrático entre o cidadão e a administração pública municipal de Várzea Grande o que tem contribuído de forma positiva para a disseminação da cultura da transparência”, pontuou.

SERVIÇOS: Os dados sobre o trabalho da Ouvidoria da Prefeitura de Várzea Grande são publicados mensalmente e disponibilizados no link www.varzeagrande.mt.gov.br/ouvidoria/. O atendimento é feito pelo telefone 0800 647 41 42; pelo e-mail: ouvidoria@varzeagrande.mt.gov.br ou ainda presencial ou por carta no endereço: Avenida Castelo Branco, nº 2.500, bairro Centro sul, CEP- 78125-700, sede da Prefeitura Municipal de Várzea Grande.