Convênio garante R$ 1,5 milhão para infraestrutura do Mais Habitação em Ipiranga do Norte

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), finalizou os serviços de sinalização viária horizontal e, com isso, concluiu a restauração do asfalto e melhorias de infraestrutura executadas nas pistas inferiores da trincheira do Complexo Viário do Tijucal, em Cuiabá. As pistas já estão liberadas para o trânsito.

Foram realizados reparos pontuais no pavimento, bem como a substituição de drenos das cortinas que apresentavam algum tipo de comprometimento em sua eficiência. Os serviços executados fizeram parte de um projeto de restauração elaborado pela Sinfra, que identificou as causas de patologias relativas à umidade excessiva do solo e as soluções de engenharia aplicáveis.

De acordo com o secretário-adjunto de Obras Especiais da Sinfra, Isaac Nascimento, com a conclusão do serviço de sinalização antes do previsto, não será mais necessário o bloqueio e interdição do trânsito, que já está liberado desde a manhã de hoje. A trincheira do Complexo Viário do Tijucal possui 740 metros de extensão e interliga a BR-364 até a Avenida Archimedes Pereira Lima, na Capital.

Para a execução deste projeto de restauração, o Estado não empenhou recursos financeiros, uma vez que o valor investido para a realização dessas melhorias de infraestrutura faz parte do contrato firmado em 2012 para obras na trincheira, na ordem de R$ 32,9 milhões. Desse modo, o Estado não teve custos adicionais além do já contratado.

Outras melhorias

Assim como a trincheira do Tijucal, a Trincheira Jurumirim, em Cuiabá, também passará por melhorias para a conclusão e entrega em definitivo ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). A obra está com 97,8% dos serviços executados e liberada para o tráfego de veículos, porém foram diagnosticadas falhas no pavimento.

Por essa razão, já foi firmado um contrato para a restauração do pavimento e recuperação da estrutura de concreto da trincheira. As obras se iniciarão já em 2021 e vão compreender a execução de melhorias em 1,32 quilômetro de extensão da trincheira, entre os bairros Jardim Leblon e Bosque da Saúde, em Cuiabá.

Todos os investimentos com as melhorias na trincheira serão custeados, neste primeiro momento, pelo Estado, para finalizar o quanto antes essa obra. Porém, o Estado vai buscar ressarcimento junto à construtora responsável, em razão de as melhorias serem necessárias devido à má execução do projeto.