Coordenadores regionais e municipais participam do 1º Seminário de Integração do Alfabetiza MT

Diretores, Coordenadores regionais e municipais participaram, nesta quarta-feira (10.11), da abertura do 1º Seminário de Integração e Avaliação Somativa do Alfabetiza MT, realizado no Hotel Fazenda Mato Grosso, em Cuiabá. O encontro visa apresentar o processo de diagnóstico e avaliação externa da aprendizagem dos alunos de 2º e 5º ano do Ensino Fundamental na rede pública de ensino e que deve ser iniciado a partir de 2022.

O programa Alfabetiza MT foi lançado pelo Governo de Mato Grosso em julho deste ano e, ao todo, serão investidos R$ 16.500.850,00 em recursos próprios, através do Programa Mais MT, que prevê o investimento na ordem de R$ 9,5 bilhões em várias áreas estruturantes do governo.

Os alunos e professores terão acesso ao material didático complementar, além de acompanhamento pedagógico das unidades de ensino, a política educacional permite o monitoramento dos indicadores de aprendizagem para reforçar os estudos, que foram de alguma forma prejudicados durante a pandemia da Covid-19 em 2020 e 2021.

“Não tenho dúvidas de que o Alfabetiza será o maior programa de alfabetização da nossa história, e se tornará referência para outros estados. Para iniciar toda essa logística de cooperação com os 140 municípios, a avaliação somativa será utilizada como evidência de absorção de conhecimento dos nossos estudantes e identificação do que poderemos aprimorar nas salas de aula para atingir bons resultados”, destacou o secretário estadual de Educação, Alan Porto.

O programa de alfabetização é voltado para municípios e conta ainda com a formação de profissionais, premiação de escolas e acompanhamento contínuo das ações. Uma das condutoras do Alfabetiza MT, Kelly Kátia Damasceno explicou que serão feitos diferentes tipos de avaliação.

“O grande objetivo é questão do diagnóstico para intervir nas ações no regime de colaboração e dentro deste modelo temos o sistema Avalia MT e o Alfabetiza que serão feitos para contribuir com a aprendizagem dos alunos que fazem parte da rede pública em Mato Grosso e que tiveram que se adaptar às aulas remotas – o que é bem diferente do tradicional anteriormente realizado nas escolas. O aluno bem alfabetizado é um aluno com grandes possibilidades de se devolver melhor”, afirmou.

O 1º Seminário de Integração e Avaliação Somativa do Alfabetiza MT continua nesta quinta e termina nesta sexta-feira (12.11). A programação traz oficinas e painéis de discussões que abordam a alfabetização das crianças, indicadores educacionais para o contexto atual, o caminho do programa de alfabetização do Estado até a sala de aula, oficina de leitura, avaliação diagnóstica dos municípios e a experiência da execução do programa no Ceará e regime de colaboração das instâncias Seduc, DRE e Secretarias Municipais de Educação (SME).

O Programa

O Alfabetiza MT é inspirado no Programa de Alfabetização na Idade Certa (PAIC) do Ceará. Implantada há 14 anos, a iniciativa foi a responsável em elevar os índices de alfabetização entre os estudantes.

Os resultados podem ser medidos por indicadores como o Ideb, considerando os anos iniciais do Ensino Fundamental: em 2007, ano de lançamento do PAIC, a rede pública cearense era a 16ª do país com nota de 3,8. Em 2019, o estado nordestino obteve 6,4 e ficou em 3º lugar, atrás de São Paulo e Paraná.

Além do Ceará, já implantaram o programa Amapá, Maranhão, Piauí, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Espírito Santo, Goiás e Mato Grosso do Sul. Ao todo, 21 mil escolas, 103 mil docentes e 774 mil estudantes são atendidos.