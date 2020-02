Copa do Brasil 2020 estreia com jogo na Arena Pantanal

O engenheiro Geólogo Cleverson Cabral foi homenageado durante a Primeira Reunião Ordinária do Conselho Estadual do Meio Ambiente de 2020. Descrito pelos colegas como um profissional extremamente dedicado, engajado nas causas ambientais, educado e cordial, o empresário era o conselheiro mais antigo e há mais de 20 anos representava a Federação das Indústrias de Mato Grosso no Pleno do Consema e faleceu no fim de 2019.

Durante as homenagens, a secretaria de Estado de Meio Ambiente, Mauren Lazzaretti, anunciou que, por aprovação do Pleno, Cleverson Cabral dará nome ao plenarinho que será inaugurado este ano na sede da Sema, onde passarão a ser realizadas as reuniões do Consema.

“Eu era muito jovem, iniciando a carreira e durante estes quase 20 anos da minha relação com o meio ambiente, em todos eles, o doutor Cleverson estava presente, sempre com uma postura cordial, com um sorriso no rosto, defendendo a sua posição com muito conhecimento e respeito. Aprendi muito com ele, que foi um grande homem e profissional e muito nos inspira”, se emocionou Mauren.

A sugestão de que Cleverson Cabral desse nome ao Plenarinho partiu do conselheiro Luiz Henrique Daldegan, representante do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia “O doutor Cleverson sempre participou ativamente nas questões do Crea. O nosso decano do Consema vai fazer muita falta, foi muito importante para a gestão ambiental de Mato Grosso. Foi professor e transmitiu seu conhecimento buscando sempre a sustentabilidade”.

Na década de 70, Cleverson Cabral iniciou, na cidade de Jangada, a empresa de extração de Calcário, Império Minerações, à qual se manteve sempre à frente no comando e a expandiu para outros municípios mato-grossenses. O presidente da Fiemt, Gustavo Oliveira, destacou a importância de Cleverson para a indústria e desenvolvimento de Mato Grosso.

“Foi um grande batalhador. Sua Liderança, presença, engajamento fazia toda a diferença. Profissionalmente é uma perda irreparável para a Fiemt. Ele me acolheu de braços abertos e me ensinou muito quando cheguei à Federação das Indústrias, então é uma homenagem sobretudo a um amigo. Não é fácil a pessoa chegar a oito décadas de vida mantendo o nível de produtividade que o doutor Cabral manteve”, disse.

Natural de Petrópolis, no Rio de Janeiro, o engenheiro geólogo que faleceu aos 78 anos no dia 31 de dezembro, era formado pela Universidade Federal de Ouro Preto e possuía doutorado na Universidade Técnica de Clausthal Zellerfeld, na Alemanha. Seus conhecimentos ajudaram a formar centenas de geólogos, como professor da Universidade Federal de Mato Grosso por mais de 30 anos.

Um destes alunos é Adilson Valera, presidente interino do Conselho Temático de Meio Ambiente da Fiemt, cargo que foi ocupado durante muitos anos por Cleverson. “Foi meu professor e desde aquela época ele já tinha um perfil e um olhar diferente. Fui estagiário em sua empresa e seu afinco no trabalho era impressionante, foi um grande aprendizado. Foi a primeira pessoa quem me deu uma oportunidade de entrar no mundo empresarial. A dedicação dele, o amor que ele tinha por questões do meio ambiente, do Consema, me chamava muito atenção”.

O amor ao Consema também foi lembrado pela Conselheira Marilia carnhelutti, diretora presidente do Instituto Floresta de Pesquisa e Desenvolvimento Sustentável. “A dedicação que o Cleverson tinha ao trabalho do Conselho é uma inspiração para todos nós. Ele era um exemplo, sempre sorrindo e muito cordial, tinha uma paixão e se envolvia com os trabalhos ambientais de uma forma impressionante”.