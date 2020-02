Coronavírus: um contexto que exige responsabilidade e empatia

Foto: ANGELO VARELA / ALMT

O deputado estadual Dr. Eugênio (PSB) anunciou, no fim da tarde de quarta-feira (12), o pagamento da segunda parcela no valor de R$ 466.666,67 pelo Executivo estadual para a Prefeitura Municipal de Canarana. O valor é para a construção da Escola Estadual 31 de Março. “O governo está honrando seu compromisso e nós, como deputados, continuamos fiscalizando para que a obra seja concluída com sucesso”, explicou o parlamentar.

Em 2019, Dr. Eugênio se reuniu por diversas vezes para tratar sobre a obra com o prefeito Fabio Faria (PSDB), secretários de estado, governador Mauro Mendes (Dem) e seu vice, Otaviano Pivetta (PDT). Em junho do mesmo ano aconteceu a assinatura do convênio com a prefeitura municipal para o inicio da construção da unidade escolar. “Desde o começo do meu mandato tenho acompanhado de perto o caso e quero poder ajudar para que seja concluído com sucesso. O empenho tem sido nosso, do prefeito e de todo o Executivo”, explicou Dr. Eugênio.

ESTRUTURA – A escola foi instalada na década de 1970, contará com novas 16 salas de aula, a nova estrutura irá contar com refeitório, banheiros, espaço para a parte administrativa e a quadra poliesportiva, já existente no local, também passará por uma ampla reforma. A obra terá um custo total de R$ 3,072 milhões e, sendo investido pelo governo o valor de R$ 2,5 milhões e a prefeitura a quantia de R$ 572 mil.