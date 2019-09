Coronel deixa legado de ações de segurança e parceria com a comunidade

Após um ano e dois meses a frente do 1º Comando Regional da Polícia Militar, em Cuiabá, o coronel Wancley Correa Rodrigues deixou o cargo nesta quinta-feira (26.09). Agora, ele assume a subchefia do Estado Maior Geral da PM. A cerimônia de troca foi realizada no Comando Geral da PM, em Cuiabá.

Com 1.300 policiais militares, o 1º Comando Regional passou por importantes transformações durante o comando do coronel Rodrigues, como fortalecimento no policiamento ostensivo com a criação da Força Tática, do Projeto Sentinela e fortalecimento da Patrulha Maria da Penha, que atende atualmente mais de dez bairros da capital.

“O sentimento é que o percurso foi áspero, mas o resultado foi incrível, superamos as metas estabelecidas com o devido planejamento operacional, sobretudo o ponto crucial para o sucesso da missão foi o apoio irrestrito do Comando Geral nas nossas ações. Trabalhamos diuturnamente para deixar a população mais segura”, ressaltou coronel Rodrigues.

Coronel Rodrigues disse ainda que as apreensões de drogas e a redução significativa dos índices de homicídio em Cuiabá são resultados de operações estratégicas em pontos vulneráveis da cidade, que ganharam reforço policial e contaram com o apoio da população e de lideranças comunitárias por meio de denúncias e parcerias.

“Tínhamos um grande time de oficiais e praças trabalhando diuturnamente de forma coesa e coordenada para entregar para sociedade segurança. A população contribuiu com o nosso trabalho por meio de denúncias e as lideranças comunitárias com muita parceria. Estou pronto para o novo desafio e quero contar sempre com o apoio da comunidade”, explicou o coronel.