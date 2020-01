Corpo de bebê morta pelos pais em Tabaporã é localizado após prisão do casal em Goiás

Assessoria | PJC-MT

Um homicídio em que a vítima foi espancada até a morte, ocorrido no município de Araguaiana (563 km ao Leste de Cuiabá) foi esclarecido pela Polícia Judiciária Civil, com o cumprimento de ordens judiciais contra os dois envolvidos no crime, sendo um deles, menor de idade. Os suspeitos responderão por homicídio qualificado pelo motivo fútil.

O crime ocorreu, na terça-feira (07.01), durante as festividades da folia de Santos Reis, quando a vítima, Marcelo Alves dos Santos, foi espancada até a morte. O corpo foi localizado logo pela manhã, em um terreno abandonado, a cerca de 30 metros de onde ocorria a festa.

Assim que foi acionada dos fatos, a equipe de investigadores da Delegacia de Araguaiana iniciou as diligências, intimando e ouvindo testemunhas que pudessem auxiliar no esclarecimento do crime. Com base nas oitivas e também de troca de informações com a Polícia Militar, os investigadores chegou a identificação dos dois autores do crime, um deles menor de 17 anos.

Diante das evidências, o delegado Wilyney Santana Borges, representou ao Juízo de Barra do Garças pela prisão do suspeito maior de idade e pela apreensão do menor, sendo as duas ordens judiciais expedidas pela Justiça.

Os dois suspeitos foram localizados e após terem os mandados cumpridos, confessaram a participação no crime, dando maiores detalhes sobre os fatos.

Participaram da ação, os policiais civis, investigador Abel César e escrivã Rebeca com apoio da Polícia Militar de Araguaiana.