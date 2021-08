Corpo de Bombeiros é acionado para conter incêndio dentro de propriedade rural em Poconé

Duas guarnições do Corpo de Bombeiros Militar (CBMMT) estão mobilizadas para conter um incêndio de grande proporção em uma propriedade particular, no KM 47 da Transpantaneira, em Poconé (104 km de Cuiabá). A ocorrência foi iniciada na manhã deste sábado (07.08) e segue em andamento.

O incêndio começou no maquinário (trator) que estava sendo utilizado pelo fazendeiro durante a produção de faixas de aceiros no campo. Com a vegetação seca e alta temperatura, as chamas se alastraram rapidamente para as demais áreas ficando fora de controle. O fazendeiro acionou os bombeiros via 193 para atuar no combate.

Segundo o comandante do 1° Pelotão Independente, tenente Thiago Soares, além das guarnições dos bombeiros, equipes brigadistas do Sindicato Rural também estão integrados na força-tarefa para conter o incêndio. O comandante destacou ainda que durante o período da noite, a progressão do trabalho de combate é mais satisfatória, em virtude da diminuição da temperatura ambiente. O trabalho dos bombeiros deve durar mais algumas horas.

Desde o início do período de estiagem, este é o primeiro registro de ocorrência e combate ao incêndio de grande proporção na vegetação seca do Pantanal mato-grossense.