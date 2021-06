Corpo de Bombeiros entrega abafadores para auxiliar no combate aos incêndios no Pantanal

Empresários, funcionários e guias de turistas podem fazer de forma gratuita e online o Curso de Atendimento ao Turista para melhorar o seu negócio. Por isso, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, por meio da Adjunta de Turismo, apoia a parceria do Ministério do Turismo (Mtur) e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ).

“O turismo, com o avanço da pandemia, acabou sendo um dos mais prejudicados economicamente. Por isso, nesse momento estamos trabalhando na retomada do setor, apostando em ações que deem mais segurança para os turistas e empresários. É preciso que os profissionais do setor turístico se capacitem, como em cursos como estes, para que possam se destacar”, afirma o secretário Adjunto de Turismo de Mato Grosso, Jefferson Moreno.

A secretaria adjunta também realizou em maio rodadas de negócios on-line com o objetivo de amparar, estimular e estruturar os destinos para uma retomada do setor no Estado.

“Estudos apontam que os turistas pretendem viajar para regiões próximas, pela segurança em usar transporte rodoviário e não precisar ficar tanto tempo em trânsito ou aglomeração. Então, esse é o momento de quem não conhece Mato Grosso conhecer e de quem trabalha no setor se destacar. O empresário deve estar com o estabelecimento preparado e usando o selo ‘Turismo Responsável ’, que mostrará para o turista que aquele local segue as medidas necessárias e importantes para evitar o contágio”, aconselha o secretário Jefferson Moreno.

O curso de Atendimento ao Turista tem carga horária de 80 horas e na grade curricular estão temas como noções de inglês, técnicas de persuasão, planejamento de finanças, fidelização de clientes, estratégias de marketing, ética, segurança e saúde.

O aluno interessado deve acessar este site e se inscrever para fazer o curso imediatamente. O projeto está disponível no link para inscrições até 30 de dezembro de 2021. Para emitir o certificado, o aluno deve finalizar o curso até 6 de março de 2022.