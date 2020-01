Corpo de Bombeiros Militar presta última homenagem a um dos fundadores da corporação

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) prestou uma última homenagem ao tenente BM reformado Edino Rodrigues Fontoura, que morreu no dia 28 de dezembro de 2019. O militar fazia parte da primeira turma de bombeiros de Mato Grosso, chamada de Turma Fundadora do CBMMT.

Em ato de gratidão e respeito, o CBMMT realizou o velório no 1º Batalhão do Bombeiro Militar no último dia 29. O ato demonstrou a gratidão a ele por ter feito parte do início da história da Corporação e ter acompanhado seus primeiros passos num tempo em que as dificuldades eram desafiadoras.

O comandante-geral do CBMMT, coronel BM Alessandro Borges Ferreira, afirmou que “para o Corpo de Bombeiros Militar essa foi uma grande perda, assim como foi com todos os nossos militares que já serviram à corporação. O tenente Fontoura fez parte da nossa história e, com certeza, teve um papel muito importante para que chegássemos ao que somos hoje. Desejamos conforto à família e agradecemos por todos esses anos de serviço de qualidade e honra ao Corpo de Bombeiros Militar.”

A corporação foi criada oficialmente em 19 de agosto de 1964, com sua organização de fato em 1967, quando foi ativado o efetivo composto por 42 homens, dos quais o então soldado BM Fontoura fazia parte. Naquele período, o comandante era o 2º tenente PM Hamylton Sá Correa, que, após cursar a academia Barro Branco, na cidade de São Paulo, retornou a Cuiabá com o firme propósito de instalar na capital de Mato Grosso o Corpo de Bombeiros Militar.

Em entrevista para o livro dos 50 anos do CBMMT, publicado em 2014, Fontoura relembrou as dificuldades dos primeiros tempos.

“No cumprimento do dever, você podia perecer. Para apagar os incêndios, nós usávamos baldes, latas, galho de árvore, pano molhado, o que tivesse na frente. Nós não tínhamos viaturas, íamos no carro de quem solicitou o socorro. Nós íamos combater. Hoje, eu tenho sinais de queimaduras, porque nós sabíamos como nos proteger, mas não tínhamos roupa de combate a incêndios. Quando chegaram os primeiros materiais de proteção, e como já havíamos nos queimado anteriormente, ficou tudo mais fácil”, contou.

Edino Rodrigues Fontoura morava em Santo Antônio do Leveger e trabalhava na prefeitura quando soube do primeiro concurso do CBMMT, que, naquela época, atuava em moldes diferentes dos dias de hoje. Ele e seus 41 colegas fizeram a prova em 1963 e naquele tempo o quartel do CBMMT era no 1º Batalhão da Polícia Militar, foi lá que os receberam sua primeira instrução de combate a incêndios. Algum tempo depois, em 1975, o 1º Batalhão do Bombeiro Militar foi inaugurado no bairro Verdão, em Cuiabá.