Corregedoria-Geral do TCE-MT foca ações na boa governança pública

Com foco na atuação ágil e estratégica junto a todos os setores, agregando valor para a sociedade, a Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), além de não ser pega de surpresa com a pandemia do novo coronavírus, conseguiu imprimir inúmeros avanços rumo à modernização da TI do órgão de controle externo, investindo em sistemas, infraestrutura, segurança e inteligência.

De acordo com o secretário de Tecnologia da Informação do TCE-MT, Mateus Dias Marçal, a pandemia mostrou que trabalhar de forma remota não é só possível, como eficiente e produz resultado sem perder qualidade. “Conseguimos manter os trabalhos, fizemos pesquisa junto aos servidores para saber se os equipamentos estavam adequados, liberamos 261 computadores para serem utilizados na casa dos servidores, fizemos uma média mensal de 700 atendimentos remotos aos usuários do tribunal”, explicou.

Dentre os destaques implementados neste ano pela secretaria, Marçal ressaltou a Sala do Fiscalizado, a nova Central do Aplic e o Aplic Web, que tem por intuito tornar o sistema mais rápido e prático. “A Central do Aplic realizou mais de 5,9 mil atendimentos em 2020 e buscamos tecnologia para atender melhor o fiscalizado. A sala foi reestruturada e agora estamos trabalhando para canalizar todo o suporte ao fiscalizado pela web, a fim agilizar o atendimento e reduzir custos”.

Durante a pandemia, a STI também adquiriu o Zoom Coorporativo, ferramenta que permitiu a realização das sessões plenárias por videoconferência, além de reuniões, lives, cursos e treinamentos, tudo de forma virtual. Juntamente a realização das sessões virtuais, foi criado o Portal de Serviços – Módulo Sustentação Oral.

Foi criado ainda os sistemas de Protocolo Virtual e Vista Virtual, a fim de proporcionar o recebimento online de documentos e permitir o acesso a cópia de documentos e autos processuais sem que os fiscalizados e cidadãos precisem se deslocar à sede do TCE-MT.

“Esses sistemas vêm ao encontro do princípio constitucional da eficiência, das práticas de governo digital e da necessidade de tornar os serviços do Tribunal de Contas cada vez mais acessíveis aos usuários. A utilização de meios eletrônicos para a prática de atos processuais promove agilidade, segurança, transparência, economicidade e transformação digital, possibilitando acesso a todos os cidadãos”, ressaltou o secretário.

Em busca do fortalecimento dos mecanismos de controle social, o TCE-MT também doou 100 computadores ao Governo do Estado, que serão instalados em salas preparadas dentro dos presídios para capacitação dos reeducandos, audiências virtuais com o Poder Judiciário e videoconferências com familiares. Além disso, outras máquinas estão sendo doadas para escolas municipais de ensino fundamental do Estado com Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) menor do que cinco, com a contrapartida de melhoria dos índices por parte das unidades de ensino.

Os computadores que estão sendo doados pelo TCE-MT foram substituídos por novas máquinas, adquiridas por meio do Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Tribunal de Contas (Fundecontas), como parte do Programa de Modernização de Tecnologia de Informação, fundamental para que a Corte de Contas mato-grossense retome o protagonismo no controle externo brasileiro, um dos principais objetivos desta gestão.

“Também trabalhamos a modernização do Sistema Geo-Obras, para atender uma nova forma de fazer fiscalização, mostrando um plano espacial, com um trabalho assertivo e rápido. Além da atualização e modernização constante do Portal oficial do Tribunal de Contas, criação de hotsites e outras ferramentas que buscam sempre a melhoria dos serviços prestados ao cidadão”, pontuou Marçal.

O Tribunal de Contas ainda concretizou a internalização do Sistema de Gestão Empresarial – SIGESP, assegurando uma economia anual superior a R$ 1,8 milhão aos cofres públicos. A ação foi fruto do trabalho da equipe de sustentação operacional de infraestrutura e de manutenção evolutiva de sistemas e de um intenso trabalho de gestão da STI.

De acordo com Marçal, para 2021 a Secretaria de Tecnologia da Informação está se preparando para ser cada vez mais ágil, assertiva e estratégica, a fim de mostrar ao cidadão que o TCE-MT gasta o dinheiro de forma inteligente.

