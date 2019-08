Corretor de imóveis que atuava irregularmente é conduzido em ação de fiscalização em imobiliária

Assessoria | PJC-MT

Dois indivíduos contumazes em crimes de roubo cometidos na Capital, foram identificados pela Polícia Judiciária Civil, e um deles preso na quinta-feira (08.08), durante ação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá, para cumprimento de mandado judicial de prisão.

Com várias passagens criminais e dois mandados de prisão em abertos, Cristhian de Souza Beato, foi surpreendido e preso pelos policiais civis, em uma residência no bairro Santa Isabel.

O suspeito é apontado como um dos autores de um roubo ocorrido no dia 24 de outubro de 2018, quando indivíduos invadiram uma residência e, por meio de grave ameaça com emprego de arma de fogo, renderam as vítimas, restringindo a liberdade delas. Do local foram subtraídos diversos objetos, aparelhos celulares, joias e uma arma de fogo.

Durante diligências para apurar a ocorrência, os investigadores da Derf-Cuiabá identificaram os autores como sendo, Cristhian de Souza Beato e D.G.P.A., e, sendo posteriormente os suspeitos reconhecidos através de fotografia pelas vítimas.

Depois de ser intimado, D.G.P.A. compareceu na delegacia para ser ouvido e negou envolvimento no assalto. No entanto, ele confirmou que era amigo de Cristhian, e relatou que eles já haviam sido presos juntos.

O segundo envolvido, Cristhian de souza Beato, mesmo intimado, não compareceu para prestar esclarecimentos, uma vez que estava com mandado de prisão em aberto por outro crime.

Com auxílio da vítima, foi possível anexar ao inquérito policial, fotos do suspeito Chisthian Beato, postadas na rede social com as joias provenientes do roubo. Ainda segundo levantado. os dois investigados são moradores do mesmo bairro e possuem extensa ficha criminal por crimes de roubo.

Com base nos indícios, a Polícia Civil representou pelos pedidos de prisão preventiva dos dois autores, decretados pela Justiça. Com mandados expedidos, Cristhian preso pela Derf-Cuiabá na manhã de quinta-feira (08), em uma casa no bairro Santa Isabel. Ao ser conduzido foi verificado que ele estava com outro mandado de prisão, deferido pela 4ª Vara Criminal da Capital, também pelo crime de roubo.

As investigações continuam com objetivo de dar cumprimento ao segundo mandado de prisão, expedido contra o comparsa identificado como D.G.P.A., e considerado foragido.