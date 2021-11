Corretora de imóveis enxerga chance de mudar de carreira após conhecer cursos do Senar-MT

As potencialidades da agropecuária e as projeções econômicas para o Brasil e o mundo serão amplamente debatidas no “MS Agro 2021”, que chega à 12ª edição em uma versão híbrida.

Realizado pela Famasul, o evento acontece nesta quarta-feira (24), às 19h (MS), com transmissão ao vivo pelo canal do Sistema Famasul no Youtube.

A programação traz a palestra do doutor em economia e sócio-consultor da MB Agro, Alexandre Mendonça de Barros, com o tema “Conjuntura de mercado para grãos e proteínas em 2022”. O MS Agro também contará com o doutor em economia e pesquisador do Centro de Agronegócios da FGV Agro, Felippe Serigati, que abordará o “Contexto macroeconômico e projeções para o Brasil e o mundo”.

O debate será mediado pelo jornalista Ogg Ibrahim. O evento realizado pela Famasul é patrocinado pelo Senar Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Sebrae MS e da OCB/MS.

O presidente do Sistema Famasul, Marcelo Bertoni, convida a todos os interessados para participar, pela internet. Para acessar, clique aqui

Serviço:

Data: Quarta-feira, 24 de Novembro

Horário: 19h (MS)

Local: Canal youtube.com/SistemaFamasul

Evento gratuito!