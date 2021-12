Corrida Agro Fraterno promove saúde e solidariedade em Brasília

Clique aqui e baixe o release completo em word.

Cepea, 10/12/2021 – Em 2021, o avanço da vacinação contra a covid-19 no Brasil trouxe mais segurança à população e possibilitou, especialmente no segundo semestre, a abertura do comércio e do mercado institucional (escolas, bares e restaurantes), importantes canais de escoamento de hortifrútis. Mesmo assim, a economia brasileira não conseguiu decolar como o esperado, e o setor de HF enfrentou uma demanda enfraquecida ao longo do ano, em função sobretudo da renda bastante limitada da maior parte da população, do alto endividamento e do aumento generalizado dos preços dos alimentos.

Isso é o que indica o Anuário 2021-2022 da revista Hortifruti Brasil (edição de dezembro/21-janeiro/22), publicação do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), da Esalq/USP. Segundo pesquisadores da equipe da HF Brasil, no campo, pesou ainda a elevação dos custos de produção, que reduziu a margem do produtor de frutas e hortaliças.

Em 2021, também foi difícil lidar com o clima desfavorável: a seca perdurou por vários meses e fortes geadas foram registradas no inverno, comprometendo a produção, a qualidade e o calendário de colheita de algumas culturas. Já quanto ao mercado exportador, as frutas tiveram desempenho recorde, graças ao câmbio atrativo para este segmento.

Para 2022, o setor ainda deve trabalhar com cautela, pois os indicadores preveem uma recuperação ainda muito lenta da economia brasileira. A inflação pode ficar abaixo da verificada em 2021, o que, ao menos, aliviaria um pouco o poder de compra do consumidor, que está limitado. O câmbio em 2022 deve se manter em patamar elevado, próximo de R$ 5,5/US$. Ao mesmo tempo que o dólar neste patamar tende a manter atrativas as exportações de frutas frescas, no campo, tende a elevar os já altos preços dos insumos agrícolas. Neste caso, além do câmbio, observa-se restrição da cadeia de distribuição de insumos e forte concorrência com as culturas agrícolas de maior extensão, como a soja.

EM 2022, ÁREA DEVE RECUPERAR PARTE DAS RECENTES DIMINUIÇÕES – Levantamento do Cepea mostra que, para as hortaliças, a área das principais culturas e regiões produtoras deve aumentar em 2022, compensando, em parte, as reduções observadas em 2020 e 2021. Esse incremento é concentrado novamente no segmento industrial de tomate e batata, além de uma recuperação parcial da área de alface. Quanto às frutas, a previsão da Equipe de HF é de ligeira alta em 2021 frente a 2020. Os investimentos devem ser impulsionados, novamente, pelas regiões exportadoras de manga e uva.

