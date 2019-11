Corrida da PM será neste domingo (24); atletas devem retirar os kits no Pantanal Shopping

A Polícia Militar prendeu I.P.M. (20 anos) e I.W.M. (22) suspeitos de vender artefatos explosivos neste sábado (23.11), em Várzea Grande. Os homens tinham um rolo de cordel detonante e 18 emulsões de dinamite.

Policiais da 15ª Companhia de Força Tática receberam denúncia de que os envolvidos estariam vendendo os artefatos em um Hyundai HB20 preto, na Avenida da Feb. Os suspeitos tentaram fugir da abordagem policial, mas acabaram batendo o carro em uma calçada.

No interior do automóvel os militares encontraram um rolo de cordel detonante e I.W.M. confessou que em sua casa, no bairro Parque do Lago, teria mais dinamite escondida. No local, foram apreendidas as 18 emulsões de dinamite.

O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionado e fez a retirada adequada dos artefatos explosivos do imóvel.

Durante a prisão dos suspeitos, a polícia constatou a existência de um mandado de prisão em aberto contra I.W.M. Já I.P.M possui antecedentes criminais por crimes de roubo e furto.

Os suspeitos foram entregues à Central de Flagrantes.

