Corte de Contas acata recursos e modifica decisões

Por unanimidade, o Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) deu provimento a recurso de agravo interposto pela Prefeitura de Sorriso, tornando sem efeito uma medida cautelar que suspendeu, em dezembro, processo licitatório para aquisição de uniformes para campanhas, projetos e eventos de conscientização.

Sob relatoria do conselheiro José Carlos Novelli, o recurso de agravo foi apreciado na sessão ordinária remota desta terça-feira (31). À época, o certame foi suspenso sob argumento de restrição à competitividade do certame em virtude de exigência de apresentação de amostras na fase de habilitação.

Em seu voto, que seguiu o parecer ministerial, o conselheiro ressaltou que, muito embora pertinente a discussão relativa á exigência de amostras e seus efeitos no caráter competitivo do processo licitatório, do exame dos elementos de provas constantes dos autos e argumentos suscitados preliminarmente, não se verificou indícios concretos de prejuízos ao resultado do certame e, portanto, qualquer indicativo de perigo de dano grave ou de difícil reparação a decorrer do aguardo da instrução processual.

“Ocorre que, conforme informado pelo agravante e confirmado por essa relatoria em consulta a documentação inserida no Sistema Aplic, o valor estimado no termo de referência do pregão em questão totalizou o valor de R$ 283, 6 mil, enquanto o montante registrado nas atas de registro de preços formalizadas alcançou R$ 222, 1 mil, o que indica, ao menos nessa fase de cognição estritamente sumária, uma provável economia de R$ 60, 8 mil no resultado do certame que, vale dizer, contou com a participação de três empresas, cada qual sagrando-se vencedora de parte dos itens licitados”, argumentou o relator.

Clique aqui e confira o vídeo completo do julgamento.

Marcelândia

Na mesma sessão, também foi provido recurso de agravo interposto pela empresa Águas de Marcelândia S.A. contra decisão singular que julgou improcedente representação de natureza externa proposta com o objetivo de obter a intervenção do tribunal para firmar termo de ajustamento de gestão (TAG) com o município de Marcelândia, a fim de solucionar o descumprimento de cláusulas do contrato de concessão de serviços públicos.

Relator do recurso, o conselheiro Valter Albano apontou que, ao analisar os argumentos apresentados, entendeu que assiste razão à recorrente pois, em pese o pedido tenha sido formulado no sentido de obter a intervenção do tribunal para celebrar TAG, é obrigação do controle externo atuar quando constatar indícios de ilegalidades como no presente caso.

“Portanto, considerando que foi apontado o descumprimento de obrigações contratuais, deve este tribunal fazer determinações para os signatários para que cumpram as cláusulas e condições do contrato de concessão em prol da continuidade e qualidade dos serviços públicos concedidos”, sustentou.

Dessa forma, seguindo o parecer oral do procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC), Alisson Carvalho de Alencar, o conselheiro votou no sentido de acolher o recurso de agravo e determinar à atual gestão do município que cumpra com as obrigações do contrato de concessão de abastecimento de água e de esgotamento sanitário e que fiscalize as obrigações contratuais da empresa. O voto foi acompanhado por unanimidade do Pleno.

Clique aqui e confira o vídeo completo do julgamento.

