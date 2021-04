Corujão da vacinação e descentralização são estratégias para ampliar imunização em Várzea Grande

Descentralizar a vacinação contra a Covid-19 utilizando diversos locais da cidade, como parques, mini-estádios, ginásios poliesportivos, além das policlínicas de rede municipal de saúde, é uma das estratégias para ampliar a imunização em massa no município de Várzea Grande, na medida que novas doses da vacina vão chegando e o público alvo a ser vacinado aumenta.

A informação é do prefeito Kalil Baracat, que participou na noite dessa segunda-feira, 19 de abril, do lançamento do “Corujão da Vacinação”, realizado no estacionamento do Centro Universitário Univag. A vacinação em sistema de drive-thru com horário estendido, das 16h às 22 horas, também é uma estratégia para ampliar a vacinação e que foi testada para verificar a aceitação popular.

“Nossa prioridade é a vida. Temos a meta de vacinar toda a população várzea-grandense e sabemos que precisamos acelerar a aplicação das doses que estão disponíveis. O nosso planejamento de vacinação contra a Covid-19 começa agora a ganhar novo corpo com a chegada de mais vacinas e a perspectiva de alcançar mais público num futuro próximo. Além das pessoas com comorbidades e grupos prioritários, a população com menos idade, abaixo dos 60 anos é muito maior, então precisamos estar preparados para levar as vacinas aos bairros, ou seja, facilitar a vacinação, aproximando-a do público a ser imunizado”, afirmou Kalil Baracat.

O chefe do Executivo Municipal reafirmou seu compromisso com a população afirmando que continuará buscando parcerias para cumprir as metas de vacinação e de salvar vidas. “Além da parceria com a Univag, que oferece dois pontos de vacinação em seu campus – um drive-thru e outro fixo em sua clínica médica, buscamos a parceria da Assembleia Legislativa e implantamos um ponto de vacinação drive-thru, no Parque Berneck, inaugurado no último sábado. Transformamos o ginásio poliesportivo do Fiotão em um ponto central de vacinação, pensando nos usuários do transporte coletivo e na próxima semana começaremos a vacinar no miniestádio do bairro Jardim dos Estados, para atender a região oeste da cidade. Quando a população a ser vacinada ampliar, pela redução da idade do público alvo, estaremos preparados para abrir novos pontos de vacinação nos bairros através das policlínicas de saúde”, garantiu o gestor.

Kalil Baracat também frisou que nesses primeiros 100 dias de gestão, marcados pela pandemia, inaugurou novos leitos de UTIs e enfermaria exclusivos para tratamento da Covid-19; formalizou junto ao Consórcio Nacional de Municípios a intenção de comprar imunizantes – caso seja necessário, bem como transformou Unidades de Pronto Atendimento exclusivas para triagem e tratamento da doença, e, reafirmou que não vão faltar infraestrutura e remédios para atender a população no setor da saúde.

O deputado estadual Wilson Santos conferiu pessoalmente a campanha “Corujão da Vacinação”. “Uma idéia fantástica. Facilita para as pessoas que trabalham durante o horário comercial e não têm como trazer os pais e avós para vacinar. O horário também é mais fresco e agradável. O prefeito Kalil Baracat está de parabéns na condução do enfrentamento contra a Covid-19, esperamos que outros gestores sigam seus passos e tenham Várzea Grande como exemplo em estratégia de vacinação”, declarou o parlamentar.

O vice-prefeito de Várzea Grande, José Hazama, também acompanhou o lançamento da “Corujão da Vacinação” e afirmou que o município está criando condições para auxiliar e acelerar a aplicação da vacina. “Tenho acompanhado os trabalhos de vacinação contra a Covid-19 desde o início, principalmente aqui na Univag e ressalto que a gestão busca agregar esforços das iniciativas pública e privada. Este é um momento de união pela vida. A equipe de Saúde está de parabéns e a população tem sentido que estamos trabalhando por eles”.

O vice-reitor da Univag, Flávio Foguel, destacou que a parceria entre Universidade e Município vai continuar o tempo que for necessário. “Estamos cumprindo o papel social da Universidade, abrindo o Campus para a sociedade. Também é bastante satisfatório como ser humano poder contribuir. Estaremos disponibilizando os espaços da universidade para a vacinação drive-thru e o ponto fixo na clínica médica o tempo que for necessário para imunizar toda a população”.

Empresário e filho do senador Jayme Campos, Carlos Eduardo Campos, também avaliou o lançamento do “Corujão da Vacinação”. “Com certeza esse horário de vacinação vai atender muitos que não podem se deslocar durante o dia para vacinar. Vemos a satisfação dos que vieram aqui hoje. O gestor Kalil Baracat está mostrando preparo e inteligência na condução como prefeito da segunda maior cidade de Mato Grosso. Como empresário também estamos à disposição para somar forças contra essa pandemia”, disse.

IMUNIZADOS – A ação “Corujão da Vacinação” alcançou a meta de imunizar mais de 1.500 pessoas em horário estendido, das 16h às 22h. A modalidade também deve ser implantada em outros locais de vacinação, como o Parque Berneck.

“Esse planejamento e estratégia de descentralizar a vacinação foi discutida e decidida em conjunto com o Comitê de Enfrentamento ao Novo Coronavírus (Covid-19), desde o início da imunização em fevereiro deste ano. Atualmente vacinamos mais de 10% da população, mais de 32 mil pessoas, entre primeira e segunda doses. Esta semana, vamos vacinar durante o feriado de 21 de abril e já na próxima semana devemos abrir o cadastro para pessoas abaixo dos 60 anos”, informou o secretário municipal de saúde, Gonçalo de Barros.

Segundo Gonçalo de Barros, nesta terça, quarta e sexta-feira, 20, 21 e 23 de abril, a vacinação continua, das 8h às 16h, no ginásio de esportes do Fiotão, ao lado do terminal de ônibus André Maggi. Na quinta-feira, 22 de abril, a vacinação será em sistema de drive-thru na Univag, das 8h às 16h. E, no sábado, também das 8h às 16h a vacinação será em sistema drive-thru na Univag e no Parque Berneck. Já no domingo, dia 25 de abril, continua a vacinação em domicílio de idosos acamados ou com dificuldade de locomoção.

Para vacinar é necessário estar cadastrado no site da prefeitura pelo endereço eletrônico http://www.varzeagrande.mt.gov.br, na aba IMUNIZAÇÃO VÁRZEA GRANDE – CADASTRO PARA VACINA COVID-19. Outras informações pelo disk vacina 0800-647-4121.