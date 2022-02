Corumbá segue exemplo de Cuiabá e construirá Espaço de Acolhimento da Mulher em novo hospital

Representando o prefeito Emanuel Pinheiro na abertura dos trabalhos parlamentares da Câmara de Cuiabá de 2022, o secretário municipal de Governo, Luis Cláudio Sodré, enalteceu a importância do legislativo para efetivação das políticas públicas e adiantou algumas obras que serão entregues pela Gestão Pinheiro, em comemoração ao aniversário de 303 da Capital, celebrado no dia 08 de abril deste ano.

Em nome do chefe do Executivo Municipal, Luis Cláudio relembrou o período de turbulência vivenciado pela administração pública em razão da pandemia da Covid-19, que perdura há mais de dois anos, agradeceu o suporte por parte do Governo Federal, oportunizando a continuidade dos avanços em prol daqueles que mais precisam.

“Esse reconhecimento ao presidente da República precisa ser feito, não somente ajuda para Cuiabá, mas todos os entes federados do país. Dizer que neste ano de 2022, muitos objetivos a serem alcançados com muitas obras realmente a serem entregues pelo governo do Prefeito Emanuel Pinheiro. Hoje mesmo teremos a entrega do CMEI Serginho e amanhã a continuação das festividades do Dutrinha , encerrando no sábado”, discursou.

“Temos muitas coisas a dizer a vocês vereadores de Cuiabá que também representam esse parlamento. Algumas coisas vão acontecer até o aniversário de Cuiabá. O tão sonhado mercado do porto, revitalizado a primeira parte com a praça de alimentação. Faz 40 anos que os permissionários não recebiam uma reforma no local. Entregamos recentemente a nova vila do Porto e vamos revitalizar a Orla I e II, até o aniversário de Cuiabá. Tem também o Contorno Leste que está a todo vapor, a maior obra de infraestrutura da história de Cuiabá”, completou.

Na tribuna, o secretário aproveitou para destacar o trabalho humanizado que vem sendo desenvolvido pelo prefeito Emanuel Pinheiro à frente do Palácio Alencastro em parceria com os poderes, proporcionando assim, com que os serviços públicos cheguem à ponta, aos cidadãos.

“Quero desejar a cada um dos senhores um ano profissional, de realizações, não somente para o Executivo, mas sim, para esta Casa, que aprova as leis que nós mandamos, onde os vereadores são os autores em benefício das pessoas que mais precisam. A câmara é fonte fundamental para que essas políticas públicas cheguem a essas pessoas que são a razão de nos posicionar com coragem, transformando em benefícios”, declarou.

Ao término, o presidente da Casa de Leis, vereador Juca do Guaraná Filho (MDB) elogiou a presença do gestor no parlamento, se colocando à disposição na soma de esforços em benefício da comunidade cuiabana.