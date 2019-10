Cota Zero será debatido em Rosário Oeste

Foto: JLSIQUEIRA / ALMT

A Assembleia Legislativa realiza, nesta sexta-feira (4), no município de Rosário Oeste (105 km de Cuiabá), uma audiência pública para discutir o projeto Cota Zero (PL 668/2019).

De autoria do governo do estado, a lei propõe a proibição do abate e o transporte de peixe nos rios de Mato Grosso pelo período de cinco anos. Ou seja, será proibido transportar, armazenar ou comercializar qualquer peixe pescado nos rios de Mato Grosso – independente da medida, espécie ou época do ano. Pescar e comer peixe, só no barranco do rio.

O debate é uma iniciativa do deputado estadual Wilson Santos (PSDB) e será realizado na sede do Cinema Municipal, localizado no Centro. O parlamentar já foi responsável por audiência pública no distrito de Bonsucesso, em Várzea Grande, e nos municípios de Barra do Bugres e Poconé.

De acordo com o cronograma definido pela Mesa Diretora, a votação do projeto Cota Zero deverá ser realizada no mês de dezembro. O texto original está sujeito a alterações propostas pelos parlamentares.

Por isso, o Legislativo tem patrocinado audiências públicas com o intuito de colher informações de especialistas, pesqueiros e moradores da região.