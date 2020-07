Covid-19: país tem 88,5 mil mortes e 2,48 milhões de casos acumulados

Ministério, estados e municípios somam ações contra a doença. Trabalho conjunto tem estruturado a rede pública, ampliado a testagem e estabilizado a oferta de medicamentos e insumos

Até a noite deste domingo (26) o Brasil registrou 1.634.274 de curados da Covid-19. O Ministério da Saúde apoia estados e municípios na garantia da assistência adequada à população, seguindo o mapa epidemiológico da doença no país. Na última semana, o ministro da Saúde interino, Eduardo Pazuello, visitou os estados da região Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná) para reafirmar a integração contra a Covid-19 através de recursos e ações com o objetivo maior de salvar vidas.

Da Agência Saúde – O ministro Pazuello ressaltou a importância da conduta precoce. “As duas únicas certezas que podemos colocar até agora: a conduta precoce é a melhor solução que podemos ter e a solução definitiva virá somente com a vacina. Assim, qualquer brasileiro que apresentou os sintomas deve procurar a unidade básica de saúde”, orientou. Ainda, sobre a vacina, o ministro destacou que “nós estamos na vanguarda do que há de melhor no mundo. Os brasileiros terão, com certeza, a vacina assim que ela estiver disponível”.

A decisão sobre as ações adotadas no combate à doença cabe aos estados e municípios, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF). Assim, o Ministério da Saúde tem repassado verbas extras e fortalecido a rede de atendimento do SUS, com envio de insumos, medicamentos, ventiladores pulmonares, testes de diagnóstico, habilitações de leitos de UTI para casos graves e gravíssimos e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

“Tudo o que os estados precisarem, nós iremos trabalhar para entregar. Estamos fazendo um trabalho conjunto com os estados e municípios para ampliar testagem, estabilizar o mercado de medicamentos e insumos para ter ata de preços pactuada pelos gestores locais e isso vai garantir agilidade e a eficiência no atendimento à população neste período”, reforçou Pazuello.

Para dar transparência as ações, todas as informações relacionadas a ajuda do Ministério da Saúde aos estados e municípios, bem como o cenário de transmissão da doença no país, podem ser acompanhadas pelo site https://localizasus.saude.gov.br/

APOIO A ESTADOS E MUNICÍPIOS

O Brasil conta hoje (26) com 11.084 leitos de UTI habilitados pelo Governo Federal para o uso exclusivo de pacientes graves com Covid-19 através de um investimento de R$ 1,59 bilhão pago em parcela única a estados e municípios. Na última semana, o Ministério da Saúde habilitou 586 leitos de UTI Covid-19. E mais: credenciou mais 1.615 Centros de Atendimento para enfrentamento da pandemia causada pelo coronavírus.

Com os novos credenciamentos, o país passa a contar com 2.422 Centros de Atendimento em 2.069 municípios, contemplando todos os estados. Os Centros de Atendimento são estruturas complementares, que servem para identificação precoce dos casos, com atendimento adequado das pessoas com síndrome gripal e Covid-19 com sintomas leves, e que recebem financiamento federal.

O Ministério da Saúde enviou mais de R$ 63,4 bilhões a estados e municípios para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde, sendo R$ 16,1 bilhões exclusivamente para combate ao coronavírus. Ao todo, já foram investidos pelo Ministério da Saúde R$ 18,4 bilhões no enfrentamento à doença.

Também foram comprados e distribuídos mais de 15,9 milhões de unidades de medicamentos para auxiliar no tratamento do coronavírus, 208,5 milhões de EPIS, mais de 12,5 milhões de testes de diagnóstico para Covid-19 e 79,9 milhões de doses da vacina contra a gripe, que ajuda a diminuir casos de influenza e demais síndromes respiratórias em meio à pandemia por Covid-19.

Em apoio irrestrito a estados e municípios, o Ministério da Saúde também tem comprado e distribuído ventiladores pulmonares, com 8.449 equipamentos entregues em todo o país.

REGISTRO DE CASOS

Neste domingo (26/7) o Brasil registrou 697,8 mil pessoas diagnosticadas com Covid-19 em acompanhamento médico. Ao todo, são 2.419.091 casos confirmados da doença no país. Em relação aos óbitos, foram registradas 87.004 mortes pela doença, sendo 127 deles ocorridas nos últimos três dias. As informações foram atualizadas às 18h e enviadas pelas Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde ao Ministério da Saúde.