CPI da Energisa deve receber relatório final até o dia 30 de novembro

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), por meio da Coordenadoria de Segurança e Saúde no Trabalho (CSST), realiza na próxima quarta-feira (13.10) a live “A prevenção além do exame”, que visa conscientizar as mulheres sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama.

A ação tem como público-alvo as servidoras do Estado e debaterá a importância da prevenção da doença, do autoexame e da realização da mamografia. Para além do diagnóstico, serão apresentadas orientações psicoeducativas quanto a redução do stress neste contexto.

Com uma programação específica, o encontro será realizado às 14h, via Google Meet e Youtube, com a médica mastologista Thereza Cypreste, a psicóloga Ana Cristina Barros, e a enfermeira obstétrica, Eloisa Helena Kubiszeski, que irão abordar a importância da prevenção, do autocuidado e do diagnóstico precoce da doença.

A psicóloga Ana Cristina Barros irá destacar os principais impactos do câncer de mama, tanto no paciente oncológico, quanto na família e na sociedade, a fim de desconstruir o preconceito em relação à doença e destacar a importância das redes de apoio.

Para além dos tratamentos tradicionais, ela ressaltará a importância da contribuição das Práticas Integrativas Complementares em Saúde (PICS), que proporcionam melhorias durante o tratamento por meio de recursos terapêuticos com ênfase na escuta acolhedora e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade.

Já a médica mastologista, Thereza Cypreste, salientará a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, esclarecimentos de casos, além de desmistificar mitos e verdades presentes na sociedade.

Em complemento, a enfermeira obstétrica, Eloisa Helena Kubiszeski, irá destacar a importância do autocuidado e, principalmente, a importância do diagnóstico precoce e os fatores de risco.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de mama é um tumor maligno que ataca o tecido mamário e é um dos tipos mais comuns. O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura em cerca de 95%.

Debatedoras

As três convidadas que participarão da live são profundas conhecedoras e pesquisadoras da área, além de serem muito engajadas com a temática. Confira o currículo das palestrantes.

– Thereza Cypreste: Médica mastologista, membro da Sociedade Brasileira de Mastologia, fundadora da Associação dos Amigos da Mama (Adama) de Niterói- RJ.

– Ana Cristina Barros: Psicóloga, membro da Diretoria da Sociedade Brasileira de Psico-oncologia (SBPO/RJ), diretora do Centro de Psicologia de Controle do Stress em Niterói-RJ, coordenadora e professora do curso de especialização em Psico-oncologia da PUC-Rio terapeuta de família e casal.

– Eloisa Helena Kubiszeski: Enfermeira obstétrica, terapeuta de família e casal, doutoranda em Ciências da Saúde.

Para assistir a live clique nos links abaixo:

https://meet.google.com/nke-kkmc-htj

https://www.youtube.com/seplagmt

