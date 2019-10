CPI da Renúncia e Sonegação Fiscal discute hoje panorama da mineração em MT

Deputado convida população de MT no plenario

Foto: Ronaldo Mazza

Com o objetivo de debater o serviço prestado pela Energisa no estado, empresa responsável pela distribuição de energia no estado, o deputado estadual Thiago Silva (MDB) convida a população de Rondonópolis e região sudeste para audiência pública sobre o tema, em Rondonópolis, nesta sexta-feira, dia 1º de novembro, às 19 horas, na Câmara Municipal de Vereadores.

“Desde o início do mandato, cobramos na tribuna da Assembleia melhores condições de atendimento por parte da Energisa para com os consumidores. Esse debate que iremos promover servirá para ouvir as reclamações da população sobre o serviço prestado e nortear nossa atuação no Parlamento. Como vice-presidente da CPI da Energisa, estamos promovendo esta audiência pública regional para toda a região sudeste”, explicou o deputado.

Thiago Silva se prontificou a participar da CPI da Energisa desde o início das discussões e destacou que é preciso ampliar o debate para as demais regiões do estado. De acordo com o parlamentar, o número de denúncias sobre o mau serviço da empresa Energisa no estado aumentou mais de 70% nos últimos meses e para apresentar mais dados, a Superintendente do Procon, Gisela Simona, irá participar da audiência desta sexta-feira.

A CPI da Energisa terá duração de 180 dias e vai averiguar denúncias de contas abusivas, demora no atendimento como religação de energia, redução no quadro de servidores e ganho exorbitante em cima do consumidor.

A audiência foi solicitada em parceria com os vereadores Orestes Miraglia, Adonias Fernandes e Reginaldo Santos e deputados da região.