CPI dos Medicamentos dá continuidade às oitivas nesta sexta (28)

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer promove ações culturais para ocupar o Beco do Candeeiro. O projeto Arte no Beco apresenta todas as quintas-feiras, como programação fixa no local, às 19h o espetáculo Luz Candeeiro, executada pelo grupo de siriri Flor do Campo, grupo Camerata e narração de Edmilson Maciel. Já excepcionalmente nesta sexta-feira (28), a primeira rua de Cuiabá recebe duas ações: a apresentação musical do grupo Raízes do Samba e uma roda de conversa sobre ancestralidade afro-brasileira com o criador do projeto Cuiabá na Rota da Ancestralidade e coordenador do Museu da Imagem e do Som (MISC), Cristovão Luiz e demais convidados.

“Precisamos manter a cultura de Cuiabá viva e para isso é necessário valorizar nossas raízes, nossas tradições. Por isso a gestão Emanuel Pinheiro fez do resgate do Centro Histórico um compromisso. Vamos trabalhar cada vez mais para que nossa história seja preservada”, disse o prefeito Emanuel Pinheiro.

A roda de conversa “O beco na rota da ancestralidade” tem como objetivo difundir o conhecimento histórico sobre o Beco do Candeeiro e História de Cuiabá, por meio de um bate papo informal com convidados que desenvolveram pesquisas, trabalhos e vivências sobre e na região.

O iniciativa quer difundir conhecimento e aproximar a população dos espaços públicos, criando laços de pertencimento com a cidade em que vivem, descobrindo cada cantinho que compõe a identidade do que é ser cuiabano.

Mediada por Gabriela Rangel, os convidados terão 40 minutos para apresentar o tema e depois será aberto para perguntas da plateia. Estarão presentes no encontro o Prof. Ms. Suelme Fernandes, historiador do IHGMT: África e Cuiabá, conexões atlânticas, o coordenador do MISC e criador do projeto Cuiabá Rota da Ancestralidade, Cristóvão Luiz, o idealizador da Lavagem da Escadaria do Rosário: Memórias e histórias negras de Cuiabá, Alair Fernandes das Neves e o historiador Francisco C. da Rocha.

“Estamos cumprindo a determinação do prefeito Emanuel Pinheiro de manter a alegria presente no Beco do Candeeiro, de fomentar a cultura local com segurança, valorizando nossos artistas. Teremos programação fixa, como o acendimento das luzes todas as quintas e também teremos novidades toda semana”, disse a secretária de Cultura, Esporte e Lazer, Carlina Rabello Leite Jacob.

Toda a programação no Beco do Candeeiro é realizada com entrada franca e limitada a 70 pessoas, respeitando as medidas de biossegurança em decorrência da pandemia da COVID-19, como distanciamento mínimo de 1,5 metros, uso obrigatório de máscara, medição de temperatura e disponibilização de álcool 70%.