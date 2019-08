Cras Getúlio Vargas promove dia de lazer às crianças assistidas

Brincadeiras e muita alegria marcaram o dia de lazer promovido pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Getúlio Vargas na última sexta-feira (09). Foi dessa maneira que mais de 120 crianças assistidas pelos programas Siminina e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos aproveitaram o momento de recreação. Por meio de uma parceria com o Sesc Balneário, eles tiveram a oportunidade de fazer um passeio diferente no qual puderam vivenciar momentos de socialização, troca de experiências, rodas de conversas, atividades lúdicas e banhos de piscina, isso permitiu aos integrantes do grupo maior interação e qualidade de vida.

“Para muitos pode parecer simples realizar um passeio no clube, mas, para a maioria, realizar uma atividade como essa está bem longe da realidade por elas vivenciada. Ver o sorriso sincero em cada rosto é o que nos motiva a continuar trabalhando no desenvolvimento dessas ações que visam principalmente a inclusão social”, disse a coordenadora do Cras Getúlio Vargas, Carla Costa Braga.

Este evento é um dos eixos norteadores do serviço no que se refere ao envolvimento e participação, tendo como foco principal estimular, mediante a oferta de atividades planejadas, a participação efetiva dos usuários, com atividades extras em diferentes espaços.

Para o dia 22 de agosto, já está programado um passeio semelhante, mas que desta vez o público-alvo serão os idosos. Cerca de 80 idosos terão um dia de recreação numa chácara no bairro Coxipó do Ouro.

O Cras Getúlio Vargas acolhe 56 comunidades da região do Coxipó, levando atendimento para mais de 280 pessoas, com atividades recreativas, programas de saúde, palestras educativas e acompanhamento psicológico.

Os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) são responsáveis pelos serviços socioassistenciais nas áreas consideradas vulneráveis e com algum risco social, sendo considerados como portas de entradas para o acesso e cadastramentos nos programas existentes do Governo Federal. Atualmente o Município conta com 14 unidades.