Creas Centro é a 7º unidade reformada e será principal casa de apoio à população de rua

Shows, festas, exposições, teatro, final da Copa Libertadores. Isto é só o começo do que deve rolar aqui em Cuiabá neste fim de semana. Pensando em apoiar eventos que proporcionem momentos de entretenimento para a população cuiabana, a Prefeitura de Cuiabá listou uma série de programações que irão movimentar a cidade.

Entre as atrações, está um dos jogos mais esperado para este ano a final da Copa Libertadores entre o Flamengo, um dos maiores clubes brasileiros, e o popular time argentino River Plate. O evento “A Arena é Nossa. Dá-lhe Mengão!” vai propiciar a transmissão oficial do duelo pelo título de campeão das Américas que acontece neste sábado (23).

Também no sábado, a cantora sertaneja Yasmin Santos se apresenta no Gerônimo West Music e promete um show romântico que vai abalar todos os apaixonados. Um dos maiores ícones do pagode, o cantor Thiaguinho, sobe aos palcos neste domingo (24) com o show “Sunset Musiva”, que deve começar no pôr do sol e não tem hora pra acabar.

Filmes no cinema, teatro, exposição são um pouco das demais atividades que agitam a cidade.

Confira a programação:

Show e Festa

1. O Que: “A Arena é Nossa. Dá-lhe Mengão!”- Além das apresentações antes do jogo, a programação cultural também seguirá no intervalo e no encerramento. Em seguida, o público terá ainda a opção de continuar a comemoração do lado de fora da Arena, no evento Itaipava de Som a Sol, que terá como atrações as duplas Israel e Rodolfo, Denner e Douglas, grupo Sedusamba e DJs. A partida a ser transmitida marca a 15ª vez que Brasil e Argentina se enfrentam pela final da Libertadores e o placar está 9 a 5 para os argentinos. No entanto, nos quatro confrontos entre Flamengo e River Plate na história da Copa, a supremacia foi brasileira: duas vitórias e dois empates.

Quando: Sábado (23)

Onde: Arena Pantanal – O ingresso será dois quilos de alimentos não-perecíveis, que serão doados a instituições sociais.

2. O Que: O Grande Encontro com Thiaguinho e Atitude 67- O show ‘Tardezinha’- O projeto traz o tradicional fim de tarde carioca, com muita alegria e samba. A festa é conhecida pelo palco 360 graus e por ser realizado sempre ao pôr do sol. Outro diferencial é o fato do show durar mais de 3 horas. No repertório, estão clássicos como ‘Deixa Acontecer’ (Exaltasamba), Me Faz Feliz (Jeito Moleque), Maravilha Te Amar e Tô Te Querendo (Os Travessos), Beijo Doce (Pixote), Não Pedi Pra Me Apaixonar (Boka Loka), entre outras. A Banda Atitude 67 deve cantar sua música mais famosa “Cerveja de Garrafa”, além de “Saideira” e “Casal do Ano”.

Quando: Domingo (24)

Onde: Musiva

3. O Que: Show Yasmin Santos- A cantora revelação do sertanejo se apresenta pela primeira vez em Cuiabá. Natural de Guarujá, ela começou a carreira tocando em bares da sua região. Com a aceitação, passou a abrir shows maiores, como os de Henrique & Juliano, Simone & Simaria e Raça Negra. Considerada pela Deezer uma das novas promessas do universo sertanejo, em junho de 2018, lançou seu primeiro single, “Saudade Nivel Hard”, música que ficou entre as 10 mais tocadas das rádios e streamings musicais.

Em julho, agosto e setembro, a cantora lançou 3 EPS com 3 faixas inéditas cada intitulado Yasmin Santos, EP1, EP2 e EP3. Em outubro, lançou o single “Pronta Para Trair”, mais uma música de sucesso, que ficou no Top 5 no ranking das músicas mais tocadas nas rádios e streamings de música do país.

Quando: Sábado (23)

Onde: Gerônimo West Music

Exposição e Teatro

1. O Que: Narrativa de Ficção- A artista plástica Marly Silva abre a exposição “Narrativa de Ficção”. Suas obras chamam atenção pela linguagem visual abstracionista, que transmite ideias e sensações através dos pontos que são utilizados na técnica do pontilhismo e variedade de composições em linhas. Conforme os traçados e posições, surgem formas, segundo a derivação imaginária da artista, que dão sentido a uma orientação espacial e de reconhecimento da imagem, representada em formas de grafismos geométricos em sua maior parte, em nanquim, lápis comtè, grafite ou aquarela sobre papel.

Quando: Sábado (23)

Onde: Museu de Arte Sacra, 9h

2. O Que: Exposição coletiva “Cuiabá 300 Cores”- Diferentes linguagens artísticas integram a exposição coletiva “Cuiabá 300 Cores”. O projeto é fruto do edital FUNDO/2019 da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, e tem por objetivo aumentar a visibilidade e o debate da arte regional. Segundo a idealizadora do projeto, Grasiela Pereira Pinheiro, a ideia surgiu do desejo de disseminar a paixão por Cuiabá fomentando os artistas locais nos mais diversos cenários da Capital. Além disso, a exposição leva as cores da chita, do siriri, do cururu, da vida na beira do rio e também da cidade cosmopolita que Cuiabá se tornou.

Quando: Sexta-feira (22)

Onde: Casa Cuiabana, das 8h às 12h – 14h às 18h

3. O Que: Theatro Fúria e Coletivo Coma A Fronteira- “A intervenção urbana no quotidiano de uma cidade é algo que existe para causar estranhamento, chamar a atenção e sugerir interpretações a respeito do que se faz na intervenção, geralmente com o intuito de provocar a reflexão aos frequentadores do espaço urbano. É uma maneira de fazer a cidade respirar, propondo uma ação, movimento ou manifestação num espaço onde geralmente as pessoas apenas repetem uma rotina”, explica o ator Caio Ribeiro.

Quando: Sábado (23)

Onde: Orla do Porto

Cinema e Ballet

1. O Que: O Reino Gelado: Terra dos Espelhos- O rei correu o risco de perder sua família devido as ações malignas da Rainha da Neve. Quando ele encontra uma forma de acabar com a magia do mundo, todas as criaturas com poderes mágicos são banidas para a “Terra dos Espelhos”. Somente uma pessoa pode manter os seres mágicos no nosso mundo e impedir que eles fiquem presos.

Quando: Sexta-feira (22), sábado (23) e Domingo (24)

Onde: Cine Araújo, Cinépolis e Cinemark

2. O Que: Medo Profundo: O Segundo Ataque | 47- Um grupo de cinco amigas aventureiras viaja até Recife, região nordeste do Brasil, para conhecer as ruínas de uma cidade subaquática, no litoral da cidade. No entanto, durante o passeio pelo fundo do mar, elas descobrem que não estão sozinhas e os verdadeiros “moradores” do local não estão muito satisfeitos com as visitas.

Quando: Sexta-feira (22), sábado (23) e Domingo (24)

Onde: Cine Araújo, Cinépolis e Cinemark

3. O Que: Ballet Karina Galli Apresenta: Jóias Do Ballet- Pelos repertórios clássicos mais inesquecíveis e aclamados, o Ballet Karina Galli retratará a magia de grandes preciosidades do Ballet Clássico. Acompanhado do Clássico da Disney Aladdin, nossas alu- nas do jazz dançarão essa linda história que encanta gerações.

Quando: Sábado (23) e domingo (24)

Onde: Cine Teatro Cuiabá