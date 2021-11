Créditos do FCO geram cerca de 1,4 mil empregos nos setores rural e empresarial

Depois de mais de sete anos fechada, a Biblioteca Pública Municipal Rachid Jorge Mamed, em Rondonópolis, será reaberta ao público na próxima terça-feira (16.11). A reinauguração do equipamento cultural, que é primeira biblioteca pública do município, contou com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) por meio do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas (SEBP-MT).

Para dar suporte na reestruturação da Biblioteca Municipal, a equipe do SEBP-MT desenvolveu atividades junto ao Núcleo Municipal de Bibliotecas, levando consultorias e assessoria técnica, e ainda com doação de livros.

“Essa conquista é muito importante para todo o Sistema de Bibliotecas Públicas. É gratificante ter contribuído com a reabertura, orientando e articulando com a equipe local para devolver o equipamento à sociedade”, comemora a coordenadora do SEBP-MT, Waldineia Almeida, que também estagiou na Biblioteca em sua formação de biblioteconomia.

A biblioteca Rachid Jorge Mamed foi fechada preventivamente em 2014 devido a problemas estruturais no prédio que a acomodava no centro de Rondonópolis. Em setembro de 2017, um incêndio destruiu parte do acervo do equipamento, prejudicando ainda mais as medidas para sua reabertura.

Durante o período sem funcionamento, o atendimento ao público foi transferido para a Biblioteca Pública Manoel Severino da Silva, que fica na Vila Operária. A distância e a necessidade de deslocamento dificultaram o acesso a usuários, principalmente estudantes, que residem ou estudam nas proximidades da região central da cidade.

Apenas no final de 2020, a retomada dos serviços prestados na Biblioteca ganha mais probabilidades com a locação de um imóvel autorizada pelo executivo municipal. De acordo com a gerente do Núcleo da Biblioteca da Vila Operária, Valtuíra Moreira dos Santos, o empenho da gestão municipal e atuação do SEBP-MT foram fundamentais para a reabertura e renovação do espaço.

“Todos nós que atuamos nas bibliotecas queremos o melhor para os frequentadores. É uma luta de todos. Agradecemos ao prefeito José Carlos e ao secretário de Cultura, Pedro Augusto, por defenderem esses espaços. E também ao Sistema Estadual de Bibliotecas, na pessoa da Waldineia, que nos orientou e apoiou nesse processo”, manifesta Valtuíra.

Além do acervo físico de livros, o espaço conta com gibiteca, salas de exposição, de estudo e leitura para as crianças e jovens, e até cinema. A biblioteca pública contará com acesso à internet gratuito, jogos de tabuleiro, cursos e palestras, tecnologias assistivas e acesso à coleção digital de livros, revistas e jornais. A nova sede está localizada na Avenida Marechal Rondon, nº 639, Centro, Rondonópolis (MT) e o horário de atendimento será das 7h30 às 17h.