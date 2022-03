Crianças de 6 a 11 anos que tomaram a Coronavac começam a receber a segunda dose

A tradicional corrida pedestre ‘Bom Jesus de Cuiabá’ vai ocorrer no dia 17 de abril (domingo) com concentração a partir de 5h da manhã atrás do complexo do Dom Aquino, em frente a Orla do Cais do Porto. Após reunião entre o Executivo e parceiros, foi definido o horário da largada para às 6h em frente ao Cais do Porto. Serão percorridos, no total, dez quilômetros. A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer irá divulgar, em breve, a data de inscrição do evento.

Conforme o secretário de Cultira, Esporte e Lazer, Aluízio Leite, o evento será limitado ao público de três mil participantes. Para cada inscrição será necessária a aquisição de um sacolão de alimentos não perecíveis, que pode ser na rede de supermercados Comper, parceira do evento. Os alimentos arrecadados serão destinados às pessoas em situação de vulnerabilidade social. A entrega dos alimentos será realizada por meio de uma ação da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência (SADHPD).

“Esse ano, a corrida integrará o Projeto Reviver Cuiabá, que pretende resgatar os bons eventos que fazem parte da história de Cuiabá. No dia 17 de abril, vamos fazer uma corrida que vai marcar uma nova fase e a corrida Bom Jesus vai fazer parte da programação das comemorações dos 303 anos de Cuiabá. As inscrições serão limitadas a 3 mil participantes, vamos respeitar os protocolos de saúde sanitária. A organização vai observar outras corridas já realizadas que foram bem sucedidas e nas próximas reuniões iremos continuar de olho também nesta questão de aumento ou diminuição dos casos da Covid. Estamos aí com a maior parte da população vacinada e isso garante a realização deste evento tradicional”, comentou o secretário.