Crianças vivenciam interações e brincadeiras nas unidades da rede municipal de ensino

As unidades da rede pública municipal de ensino estão oportunizando atividades para que as crianças possam vivenciar o mês de outubro. Focadas nas interações e brincadeiras as atividades respeitam as fases de cada criança, sua singularidade e experiências individuais.

Na creche São Mateus, localizada no bairro São Mateus, as comemorações têm como tema o circo, com o projeto ‘Vem que o circo chegou’. A diretora Denis Moraes explicou que em razão das medidas de biossegurança, distanciamento físico e outras, de prevenção ao coronavírus, este ano as atividades estão acontecendo de forma diferente. “Todas as atividades são desenvolvidas nas salas de aulas. Além de teatro e contação de histórias, as crianças que estão vindo em semanas alternadas, levam para casa um kit com livro e argila. A cada semana, além do livro, elas estarão desenvolvendo em casa atividades do projeto Garatuja, com a utilização de massinha de modelar, bloco de desenho e outras. Nossa proposta é de que até o final do ano elas tenham lido 10 livros de histórias”, contou Denis Moraes.

No Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Cel. José Meirelles as comemorações também tiveram início nesta semana. Com o tema ‘Sítio do Pica Pau Amarelo’, a unidade junto com as crianças está resgatando as brincadeiras regionais como amarelinhas, pique-esconde, brincadeiras de roda, ciranda e outras. “Na semana que vem entre as atividades que estão sendo organizadas, as crianças farão desenhos, colagens e com objetos trazidos de casa, como caixas de leite, vão construir brinquedos alternativos”, contou a diretora Cláudia Araújo dos Santos. A unidade com 226 crianças matriculadas está funcionando todos os dias, com grupos alternados. Cerca de 60% dos nossos alunos estão em atividades presenciais. Para atender os que estão em atividades remotas, os professores reservam uma parte do dia para interagir com as crianças.

No Centro Educacional Infantil Cuiabano (CEIC) Mariana Fernandes Macedo, no bairro Dom Aquino, as comemorações também já estão acontecendo. Na acolhida diária das crianças, muita música e personagens. A diretora, Rozinalva Barbosa Takagi contou que na próxima semana, será reservado um dia para as atividades recreativas.

Na creche Santa Inês do bairro Poção a decoração remete a casinha de João e Maria. Na unidade, as crianças estão construindo brinquedos com materiais alternativos, entre eles capas de super heróis, palhacinhos e outros. A diretora da unidade, Rosenalva Silva Damascena Venega disse que a parceria com os pais tem feito a diferença. Na semana que vem, a equipe gestora está organizando junto com parceiro da iniciativa privada um dia especial com entrega de brinquedos. “Todos os cuidados de biossegurança estão sendo tomados nas atividades e, a parceria com os pais tem sido fundamental neste momento”, disse Rosenalva.