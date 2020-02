CST da Mulher define data para simpósio sobre combate à violência física e psicológica

Foto: FABLICIO RODRIGUES / ALMT

A presidente da Câmara Setorial Temática (CST) da Mulher na Assembleia Legislativa, Jacy Proença, em reunião com a desembargadora Maria Erotides e a defensora pública Rosana Leite, nesta quinta-feira (30), definiu a programação que envolve a entrega do relatório dos seis meses iniciais de trabalho e detalhes para a realização do Simpósio da Mulher, que contará com representantes de órgãos federais. Vale ressaltar que a câmara foi prorrogada por mais 180 dias, por intermédio do Requerimento 788/19, para levantar e/ou propor legislação e políticas públicas que efetivem direitos às mulheres e o combate à violência doméstica e familiar em Mato Grosso.

“Cada setor vai tratar da temática dentro da sua perspectiva, ótica e vivência. A CST também vai formular o convite para a ministra [do Supremo Tribunal Federal] Carmen Lúcia dar sua parcela de contribuição com palestra”, disse a presidente da câmara.

Após a última reunião do grupo (no dia 16 de dezembro de 2019), que tratou de detalhes referentes à programação de 2020, o encontro de hoje serviu para determinar que no dia 6 de fevereiro deste ano seja feito uma programação, inclusive com a entrega de um relatório com apontamentos sobre os dados já relatados e a realização de um simpósio sobre o tema, no Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros. Toda a programação acontecerá nos dias 4, 5 e 6 de março.

Para o simpósio, a CST deve envolver todos os setores que se relacionaram com o grupo ao longo dos meses de trabalho de 2019, como representantes das mulheres negras, indígenas, ribeirinhas e imigrantes, divididas em apresentações por painéis nos três dias de evento.

De acordo com Jacy Proença, o propósito é garantir uma contribuição efetiva do grupo para as mulheres que sofrem agressão física ou psicológica.

“Esperamos que os governantes possam efetivamente implementar todas as propostas trazidas. São sugestões de políticas públicas para o Executivo e de novas legislações que atendem a demanda social”, apontou ela.

A próxima reunião ordinária com a participação dos membros da CST está programada para o dia 10 de fevereiro, na Assembleia Legislativa.

Integrantes – Além da presidente Jaci Proença, integram a CST a defensora pública Rosana Leite de Barros, como relatora; e os membros a Maria Erotides Kneip, Lindinalva Rodrigues, Josyrleth Magalhães Criveletto, Amini Haddad Campos, Glaucia Anne Kelly Rodrigues Amaral, Clarissa Lopes, Mayana Vitória de Souza Alves, Vera Bertolini, Eliana Vitalino, Eliane Rodrigues de Lima, Telma Reis, Eunice Ramos, Luciana Rosa Gomes, Willian Cesar de Moraes e Tânia Mara Arantes Figueira.