CST da Mulher define detalhes sobre seminário sobre Mulheres no Espaço Público

Foto: JLSIQUEIRA / ALMT

A Câmara Setorial Temática (CST) da Mulher definiu, em reunião realizada hoje (15), os últimos detalhes referentes ao seminário “Mulheres no Espaço Público”, que acontecerá no dia 8 de março deste ano. De acordo com a comissão organizadora, o seminário contará com várias personalidades municipais, estaduais e federais, dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. A programação está fechada, porém faltando apenas a confirmação de alguns palestrantes.

Durante a reunião, realizada de forma remota, por conta da pandemia da Covid-19, a presidente da Câmara, professora Jacy Proença, afirmou que o relatório final da CST será entregue durante o seminário aos deputados da Mesa Diretora.

“Os deputados terão a oportunidade de avaliar o documento e colocar a disposição de toda a sociedade e instituições que atuam nesta questão. Trata-se de uma iniciativa pioneira no país e há estados que desejam se espelhar nessa ideia para adotar as mesmas medidas em cada um de seus poderes”, apontou ela.

A delegada Josyrlethe Magalhães Criveletto, membro da CST, explicou detalhes do seminário e os ajustes finais da programação. “O seminário tem o objetivo de discutir a participação da questão da mulher no espaço público, e para isso, nós nos organizamos no sentido de trazer personalidades que hoje ocupam espaço de poder, tanto no Executivo, quanto no Legislativo e Judiciário”, disse ela.

“A comissão fez os convites para essas personalidades no âmbito municipal, estadual e federal. Teremos várias mulheres surpreendentes que vão explicar um pouco esta questão de como é fazer política pública dentro do espaço que elas ocupam”, avaliou Jasyrlethe.

Paralelo ao seminário, a presidente da CST, Jacy Proença, explicou que a Câmara está organizando também um simpósio que acontecerá no dia 15 de agosto deste ano, em comemoração aos 15 anos da Lei Maria da Penha.

“Posteriormente a realização do seminário, acontecerá o 1º Simpósio Legislação de políticas públicas no combate a violência contra as mulheres, exatamente para o mês de agosto, em comemoração à Lei Maria da Penha. Na oportunidade, vamos debater a participação das mulheres nos poderes com palestras e depoimentos de participantes”, revelou Proença.

Integrantes – Além da presidente, professora Jacy Proença, integram a CST a desembargadora Maria Erotides Kneip; a relatora e defensora pública Rosana Leite de Barros; e os membros Lindinalva Rodrigues, Josyrleth Magalhães Criveletto, Amini Haddad Campos, Glaucia Anne Kelly Rodrigues Amaral, Clarissa Lopes, Mayana Vitória de Souza Alves, Vera Bertolini, Eliana Vitalino, Eliane Rodrigues de Lima, Telma Reis, Eunice Ramos, Luciana Rosa Gomes, Willian Cesar de Moraes e Tânia Mara Arantes Figueira.