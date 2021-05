Cuiabá abre cadastro de vacinação contra a Covid-19 para pessoas de 18 a 29 anos com comorbidades

Durante a inauguração do quinto Centro Educacional Infantil Cuiabano (CEIC) construído pela gestão Emanuel Pinheiro, o vice-prefeito e secretário de Obras Públicas, José Roberto Stopa, assegurou que a Prefeitura de Cuiabá continuará acelerando o ritmo para entregar novas obras. Segundo ele, em cinco meses, a gestão já demonstrou que a população continuará recebendo grandes benefícios.

“Quem achou que a segunda gestão do prefeito Emanuel Pinheiro iria desacelerar se enganou. Em cinco meses, estamos acelerando ainda mais. O prefeito continua cobrando diuturnamente por resultados. As realizações, sejam com obras ou programas que melhoram a vida da população, são contínuas no Município”, comentou o vice-prefeito.

Para exemplificar todo empenho que vem sendo aplicado, Stopa cita que, nos últimos 10 dias, o prefeito Emanuel Pinheiro entregou quatro obras importantes, em diferentes áreas e regiões da cidade. Faz parte da relação mencionada pelo secretário de Obras Públicas, o viaduto Murilo Domingos, a pavimentação do Residencial Morada dos Nobres, a revitalização do Beco do Candeeiro, e a construção do CEIC José Gabriel da Costa.

“O viaduto fica na Avenida Beira Rio, o asfaltamento foi feito em um bairro da região Leste, o Beco do Candeeiro fica no Centro Histórico e, agora, o CEIC atendendo moradores do Parque Geórgia. Ou seja, quando o prefeito fala que a cidade é um verdadeiro canteiro de obras, isso é comprovado com essas entregas. São obras em todas as regiões, beneficiando a cidade por completo”, argumenta.

Além das obras citadas, somente nesses cinco meses de 2021, o Município já inaugurou também o CEIC Profª Monserat Ismênia de Moraes Borges, a requalificação da Rodovia Palmiro Paes de Barros e a nova alça de retorno na Avenida das Torres. Somado a isso, a área de lazer passou a contar com as praças do Cai Cai, do Dom Aquino, do Flamboyant, do Jardim Industriário, do Residencial Avelino de Lima Barros e a Mesa de Intelectualidade Cuiabana.