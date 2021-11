Cuiabá abre período de matrícula para alunos novos na faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses no dia 22

As solicitações de matrícula para novos alunos na rede pública municipal de ensino começam na próxima segunda-feira (22) a partir das 8h. É importante que pais ou responsáveis estejam atentos as datas e informações. Nessa primeira etapa, estarão abertas as solicitações de matrícula para crianças na faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses. São 4.260 vagas disponíveis nesta etapa.

A solicitações de matrícula para novos alunos são feitas somente via portal Matrícula Web, cujo acesso estará liberado no site da Prefeitura de Cuiabá, da seguinte forma: dos dias 22 a 26/11, para as unidades educacionais localizadas nas Regionais Norte e Leste. E dos dias 29/11 a 03/12, para as unidades educacionais localizadas nas Regionais Sul e Oeste.

A líder da Comissão Permanente de Organização da Demanda Escolar (CPODE), Angely Arruda explicou que o portal Matricula Web vem sendo aperfeiçoado ano a ano a fim de trazer mais confiabilidade e precisão. “A novidade este ano é uma funcionalidade que auxilia os pais ou responsáveis em relação a localização das unidades. Além disso, no Portal da Prefeitura de Cuiabá, no link Educação, estão relacionadas todas as unidades educacionais da rede pública municipal, com seus respectivos endereços”, esclareceu a líder da CPODE, Angely Arruda.

Passo a passo

Ao acessar o link os pais ou responsáveis irão preencher um formulário com informações pessoais e da criança e/ou atualizar informações já existentes. Após isso, o próprio site direciona para uma outra página, a de solicitação de matrícula, onde os pais ou responsáveis poderão indicar a unidade educacional de sua escolha, dentre as listadas.

Feito isso os pais ou responsável deve aguardar a publicação no dia 17/01/2022, também no site da Prefeitura de Cuiabá, da listagem das solicitações de matrícula que serão atendidas dentro dos critérios definidos nos Decretos Municipais nº 6.293, de 2017 e 8.620 de 2021. Esses decretos estabelecem como prioridade do Município o atendimento de crianças com deficiência, beneficiárias do programa Bolsa Família e de famílias de baixa renda. Caso haja empate, o critério de desempate é a proximidade da unidade educacional.

A confirmação de matrícula, levando os documentos pessoais e das crianças nas unidades educacionais deve ser feita nos dias 20 e 21/01/2022.

Entre os documentos que deverão ser apresentados (cópias e originais) estão a Certidão de Nascimento ou Partilha de Nascimento ou Protocolo de Refúgio ou, na ausência deste, a Carteira Nacional de Registro Migratório (CNRM). O cartão de vacina atualizado e no caso de estudantes com deficiência, o laudo médico. Se a criança é beneficiária do Programa Bolsa Família, deve ser informado a unidade educacional e levada uma cópia do documento (extrato atualizado do último benefício). As matrículas serão vinculadas, preferencialmente ao CPF da mãe da criança. Os pais devem ainda informar contatos telefônicos validos e variados, que possibilitem uma comunicação eficaz entre a unidade educacional e a família.

Etapa Educação Infantil e Ensino Fundamental

As solicitações de matrículas para novos alunos da etapa Educação Infantil de 04 e 05 anos, e Ensino Fundamental, de 06 a 14 anos serão realizadas nos dias 04 e 05/01/2022 para as unidades educacionais localizadas nas Regionais Norte e Leste. E dias 06 e 07/01/2022 para as unidades educacionais localizadas nas Regionais Sul e Oeste.

A efetivação das matriculas nessa etapa será nos dias 10, 11 e 12/01/2022.

O total de vagas para o ano letivo 2022, incluindo Educação Infantil (faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses), Educação Infantil (4 e 5 anos) e Ensino Fundamental (06 a 14 anos), será de 10.113.

Confira anexo a Portaria N° 509/2021/GS/SME publicada na edição online da Gazeta Municipal Nº 256 que circulou no dia 10/11/2021, dispondo sobre o processo de matrícula web referente ao ano letivo de 2022 para alunos novos na Rede Municipal de Educação de Cuiabá.

Para orientar os pais ou responsáveis, a Secretaria Municipal de Educação disponibilizará telefones de contato. São eles, o 0800 646 2003, 645 6571, 3645 6560, 3614 4318, 3614 4313 e 99216 9738.

SERVIÇO:

MATRÍCULA WEB: https://siged.cuiaba.mt.gov.br/matweb/login

Alunos novos na faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses

Vagas disponíveis: 4. 260 vagas

Data: 22/11/2021 a 03/12/2021

Local: Site da Prefeitura de Cuiabá – link Matrícula Web

Hora: 8h

– Dias: 22/11/2021 a 26/11/2021 – Unidades Educacionais das Regionais Norte e Leste

– Dias: 29/11 a 03/12/2021 – Unidades Educacionais das Regionais Sul e Oeste

Divulgação da classificação no site da Prefeitura de Cuiabá: Matrículas atendidas: 17/01/2022

Confirmação de Matrícula nas unidades educacionais: 20 e 21/01/2022

Alunos novos da Educação Infantil, na faixa etária de 4 e 5 anos e Ensino Fundamental, de 06 a 14 anos

Data: 04/01/2022 a 07/01/2022

Hora: 8h

– Dias: 04/01/2022 a 05/01/2022 – Unidades Educacionais das Regionais Norte e Leste

– Dias: 06/01/2022 a 07/01/2022 – Unidades Educacionais das Regionais Sul e Oeste

– Efetivação de matrículas nas Unidades Educacionais: 10, 11 e 12/01/2022

Telefones para orientação e esclarecimento de dúvidas: 0800 646 2003, 3645 6571, 3645 6560, 3614 4318, 3614 4313 e 99216 9738

Horário: das 8h às 18h