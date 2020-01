Cuiabá celebra 1 ano de HMC com mais de 164 mil procedimentos médicos realizados

Foi pensando nas pessoas em situação de rua que a primeira-dama Márcia Kuhn Pinheiro ofereceu na manhã desta terça-feira (31), véspera de ano novo, um almoço especial em comemoração as festas de final de ano. O restaurante popular estava lotado desde as 10 horas da manhã e o sorriso no rosto destes convidados que geralmente não tem nada para comer era visto de longe.

O cardápio foi elaborado com amor, foi servido: arroz branco com passas, frango de molho, maionese, farofa de banana, feijão acompanhado por suco e de sobremesa um cural. Aproximadamente 130 pessoas participaram do almoço. No final da refeição o secretário de Assistência Social, Wilton Coelho, entregou panetone para cada pessoa.

De acordo com o secretário Wiltinho, esta ação idealizada pela primeira-dama foi uma forma de mais uma vez acolher e valorizar os necessitados da capital. Para ele um almoço desta forma mostra que as pessoas necessitadas de Cuiabá, tem valor, tem importância e são tratadas como seres humanos. “Temos uma primeira-dama sensível que olha para essa minoria com amor e carinho, que valoriza o próximo e com isso mais ação aconteceu no último dia do ano um almoço especial”, afirma.

Segundo o morador de rua, Marcelo Silva, foi inacreditável receber esse convite para participar de um almoço oferecido pela primeira-dama de Cuiabá. Em tom emocionado ele destacou que nem sabia o que comeria no dia de hoje já que está tudo fechado e as pessoas não estão circulando pelo centro da cidade, “Estava morrendo de fome e quando soube que a dona Márcia iria servir um almoço pra mim e meus colegas que somos esquecidos pelo poder público, nem acreditei, foi como se Deus ouvisse minhas orações”, enfatizou Marcelo.

Para Márcia Pinheiro, o amor ao próximo foi o resumo deste momento de confraternização, principalmente neste último dia do ano em que a cidade já está quieta, as famílias se preparando para a festa de hoje à noite, amigos e conhecidos na praia. “Infelizmente, nem todas as pessoas tem condições de celebrar as festas de fim de ano junto com os familiares, com festa e mesa farta. E foi pensando nisso, nessas pessoas vulneráveis que decidi junto à secretaria de Assistência Social, oferecer para essas pessoas tão sofridas um momento de alegria”, destaca.

Para finalizar o Diácono Lucas Teco, fez uma oração e abençoou todos os convidados que estavam presente. Ele observou que esta iniciativa é muito louvável, já que nestes momentos de final de ano as famílias costumar se reunir, se confraternizar e muitos se esquecem destas pessoas que não tem mais suas famílias ou que foram abandoados pelas próprias famílias. Muito importante estas ações para esses irmãos em Cristo que se encontram abandonados e esquecidos por tantos”, pontuou.