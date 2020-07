Cuiabá chega a um total de 187 óbitos por COVID-19

Painel Covid-19 desta terça-feira (30)

Nesta terça-feira (30), Cuiabá tem 3.964 casos confirmados de Covid-19 de residentes no município e 921 de não residentes, mas que estão sendo atendidos na capital. Dos confirmados, 680 já estão recuperados da doença e houve 187 óbitos de residentes e 105 de não residentes.

Por ROBERTA PENHA – Na rede hospitalar há 267 pacientes confirmados com Covid-19 internados, sendo 165 na UTI e 102 em enfermaria. Também estão internados 218 pacientes com suspeita da doença, sendo 83 na UTI e 135 em enfermaria. Do total de pessoas internadas em UTI, 171 são de residentes em Cuiabá e 77 de residentes de outros municípios. Do total de internados em enfermaria/isolamento, 173 pessoas são de Cuiabá e 64 de outros municípios.

Hoje Cuiabá registrou mais 17 óbitos de residentes, chegando a um total de 187 mortes. O prefeito Emanuel Pinheiro e o secretário municipal de Saúde, Luiz Antonio Pôssas de Carvalho lamentam profundamente todos estes óbitos.

Segue abaixo a relação dos óbitos:

Homem, 59 anos, internado em hospital público. Tinha hipertensão. Veio a óbito em 15/06.

Homem, 81 anos, internado em hospital público. Tinha hipertensão e diabetes. Veio a óbito em 15/06.

Homem, 36 anos, internado em hospital público. Não foi divulgado se tinha comorbidade. Veio a óbito em 19/06.

Mulher, 80 anos, internada em hospital público. Óbito em investigação. Veio a óbito em 20/06.

Mulher, 73 anos, internada em hospital público. Não foi divulgado se tinha comorbidade. Veio a óbito em 23/06.

Homem, 52 anos, internado em hospital particular. Tinha hipertensão. Veio a óbito em 27/06.

Homem, 91 anos, internado em hospital particular. Tinha diabetes, hipertensão e problema cardiovascular. Veio a óbito em 29/06.

Mulher, 66 anos, internada em hospital particular. Tinha hipertensão. Veio a óbito em 29/06.

Mulher, 71 anos. Não foi divulgado o hospital onde estava internada. Tinha hipertensão e diabetes. Veio a óbito em 29/06.

Mulher, 51 anos, internada em hospital público. Não foi divulgado se tinha comorbidade. Veio a óbito em 29/06.

Homem, 67 anos, internado em hospital público. Tinha diabetes e nefropatia. Veio a óbito em 29/06.

Mulher, 73 anos, internada em hospital público. Não foi divulgado se tinha comorbidade. Veio a óbito em 29/06.

Homem, 76 anos. Não foi divulgado o hospital onde estava internado. Não foi divulgado se tinha comorbidade. Veio a óbito em 30/06.

Homem, 97 anos. Não foi divulgado o hospital onde estava internado. Comorbidade em investigação. Veio a óbito em 30/06.

Mulher, 60 anos. Não foi divulgado o hospital onde estava internada. Tinha hipertensão, obesidade e diabetes. Veio a óbito em 30/06.

Os outros dois óbitos registrados no painel não foram divulgados.